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В Свердловской области запасы топочного мазута снизились на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. По состоянию на 1 октября 2017 года запасы угля у потребителей Свердловской области составили 1 541,5 тыс. т, топочного мазута — 177,9 тыс. т. По сравнению с 1 октября 2016 года запасы угля увеличились на 12,2%, топочного мазута сократились на 4,5%, сообщает Свердловскстат.



С учетом сложившегося в сентябре 2017 года среднесуточного расхода топлива, созданные на 1 октября запасы угля могут обеспечить работу организаций области в течение 36 дней, топочного мазута — в течение 817 дней.



В организациях с основным видом деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» запасы угля по сравнению с 1 октября 2016 года увеличились на 161,3 тыс. т (на 17,3%), топочного мазута — сократились на 3,4 тыс. т (на 2,3%). Обеспеченность углем этих организаций на 1 октября 2017 года составила 33 дня.



В котельных области, находящихся в ведении муниципальных образований, и в ведомственных котельных запасы угля на 1 октября составили 70,5 тыс. т, топочного мазута — 32,8 тыс. т. По сравнению с аналогичной датой прошлого года запасы угля в этих котельных увеличились на 1%, топочного мазута — снизились на 2,8%.

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