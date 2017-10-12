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Правительство РФ приняло постановление о создании фонда защиты прав дольщиков

УрБК, Москва, 12.10.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании фонда защиты прав дольщиков. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».



«Я подписал постановление о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Задача этой компании — сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства», — заявил Д. Медведев.



«Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился», — добавил глава российского кабмина.

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