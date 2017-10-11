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Журнал Forbes признал ММК лучшим российским работодателем
11 октябрь 2017 (16:02)
УрБК, Магнитогорск, 11.10.2017. Американский журнал Forbes признал ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) лучшим российским работодателем. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
Первый в истории журнала мировой рейтинг наиболее привлекательных для трудоустройства компаний опубликован 10 октября 2017 года.
ММК стал одной из четырех российских компаний, вошедших в топ-500 рейтинга World's Best Employers. Комбинат занял в нем 214 место. Рейтинг составлен на основе списка 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира, ежегодно составляемого журналом — Forbes Global 2000. Во внимание принимались имидж компаний, условия работы и многопрофильность.
«Сотрудникам было предложено оценить их собственного работодателя, а также вероятность того, что они посоветуют компанию друзьям или родственникам. Их также попросили порекомендовать других работодателей, которые у них вызывают уважение», — указывается в статье.
Более 36 тыс. рекомендательных отзывов затем были проанализированы немецким порталом Statista, специализирующимся на бизнес-аналитике и исследованиях рынка.
«Сохраняя лидирующие позиции на мировом металлургическом рынке и демонстрируя внушительную производственную динамику, Магнитогорский металлургический комбинат среди приоритетов сохраняет приверженность социальной ответственности. Инвестиции в социальные программы, в качество жизни наших работников и их семей, в поддержку пенсионеров — это вклад в общее развитие предприятия и в наше общее будущее», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
За первые шесть месяцев 2017 года компания направила на реализацию социальных программ и благотворительных проектов свыше 670 млн руб., что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Первый в истории журнала мировой рейтинг наиболее привлекательных для трудоустройства компаний опубликован 10 октября 2017 года.
ММК стал одной из четырех российских компаний, вошедших в топ-500 рейтинга World's Best Employers. Комбинат занял в нем 214 место. Рейтинг составлен на основе списка 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира, ежегодно составляемого журналом — Forbes Global 2000. Во внимание принимались имидж компаний, условия работы и многопрофильность.
«Сотрудникам было предложено оценить их собственного работодателя, а также вероятность того, что они посоветуют компанию друзьям или родственникам. Их также попросили порекомендовать других работодателей, которые у них вызывают уважение», — указывается в статье.
Более 36 тыс. рекомендательных отзывов затем были проанализированы немецким порталом Statista, специализирующимся на бизнес-аналитике и исследованиях рынка.
«Сохраняя лидирующие позиции на мировом металлургическом рынке и демонстрируя внушительную производственную динамику, Магнитогорский металлургический комбинат среди приоритетов сохраняет приверженность социальной ответственности. Инвестиции в социальные программы, в качество жизни наших работников и их семей, в поддержку пенсионеров — это вклад в общее развитие предприятия и в наше общее будущее», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
За первые шесть месяцев 2017 года компания направила на реализацию социальных программ и благотворительных проектов свыше 670 млн руб., что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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