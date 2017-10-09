Виктор Шаталов: Электронный документооборот исключает коррупционную составляющую в работе таможни

— Количество участников внешнеэкономической деятельности, совершающих таможенные операции в зоне деятельности Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина, на протяжении нескольких лет практически не меняется и составляет около 1 тыс. По итогам восьми месяцев 2017 года декларирование товаров осуществили около 900 участников внешнеэкономической деятельности.Приток новых субъектов ВЭД за последние годы также стабилен. Примерно половина участников ВЭД — это компании с более чем пятилетним стажем внешнеэкономической деятельности. Да, есть крупный бизнес, которому принадлежит львиная доля внешней торговли, а объем внешнеторговых операций приносит в доход бюджета страны наибольшие суммы таможенных платежей. Малый и средний бизнес имеют сравнительно небольшие объемы импорта и экспорта. Таможня находится в международном авиационном пункте пропуска. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых авиационным транспортом, значительно выше, чем стоимость товаров, перемещаемых автомобильным, железнодорожным и морским видами транспорта. Это связано с высокой стоимостью воздушного фрахта, дополнительными транспортными и терминальными расходами в стране экспорта. Такова специфика авиационной таможни.Как я уже отметил, авиаперевозка является одним из самых быстрых, но в то же время и самых дорогих видов доставки грузов до пунктов назначения. Поэтому мы в этом сегменте преимущественно ориентированы на тот бизнес, который использует данный вид перевозок для срочной и своевременной доставки грузов.— Цветочная продукция завозится к нам регулярно с 2008 года рейсами из Амстердама авиакомпанией AirBridgeCargo. Рейсы прибывают с периодичностью от 2 до 3 раз в неделю. На одном воздушном судне прилетает около 30-40 т. В преддверии праздников, таких как День знаний, день Святого Валентина, Международный Женский день объемы ввоза увеличиваются почти втрое. Так, в этом году ко Дню знаний ввезено дополнительно более 100 т срезанных цветов.Крупнейшая компания Inditex, занимающаяся поставками одежды в магазины таких брендов как Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, декларирует товары в зоне деятельности Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина. От результатов внешнеэкономической деятельности компании по итогам 2016 года в федеральный бюджет перечислено таможенных платежей на сумму более 1 млрд руб., с января по август 2017 года перечислено более 600 млн руб. таможенных пошлин и налогов.— Развитие информационных технологий является одним из приоритетов деятельности таможенной службы, которое обеспечивает эффективное межведомственное взаимодействие и информационный обмен. С использованием электронного документооборота создаются благоприятные условия для ускорения и упрощения таможенных операций и таможенного контроля. Сейчас во всех таможенных органах внедрены электронные технологии, и декларации подаются в электронном виде. Практически весь документооборот осуществляется подобным образом. Но есть некоторые моменты, которые в действующем Таможенном кодексе привязаны к бумажному документообороту. Важно отметить, что при электронном документообороте отсутствует непосредственный контакт участника ВЭД с должностными лицами таможни, и это исключает коррупционную составляющую.— Первое — предварительное информирование. Это информационный сервис, предназначенный для предоставления сведений в таможенный орган в электронном виде о товарах и транспортных средствах до их фактического прибытия на территорию ЕАЭС. При этом такая информация может быть представлена перевозчиком или другим заинтересованным лицом вне зависимости от того, где он находится — в государстве-члене ЕАЭС или в любом другом государстве. Информация поступает в таможню до фактического прибытия воздушного судна. Это позволяет нам проверить с помощью программных средств полноту и достоверность представленных сведений. В случае возникновения вопросов приходится проводить необходимые контрольные мероприятия.В результате на момент прибытия товара документальный контроль с нашей стороны уже полностью проведен. Это упрощение таможенного контроля, сокращение времени совершения таможенных операций, минимизация рисков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства государств — членов ЕАЭС, скорость принятия решений должностными лицами таможенных органов.Сегодня активно используется технология автоматической регистрации электронных деклараций на товары. Декларация направляется в таможенный орган через интернет, и ее регистрация проходит без участия должностного лица таможни. Форматно-логический контроль электронной таможенной декларации также проводится в автоматическом режиме. Декларация проверяется и на действительность электронно-цифровой подписи, соответствие правилам заполнения, наличие полномочий лица на подачу декларации, особенности декларирования товаров и списания таможенных сборов, отсутствие кодов ТН ВЭД ЕАЭС товаров, в отношении которых применяются запреты и ограничения. Автоматическая регистрация позволяет сократить время регистрации до 1-2 минут.— Да. Соответственно, реализация технологии автоматической регистрации декларации является элементом технологии автоматического выпуска товаров без участия должностных лиц. Технологию автоматического выпуска называют одной из самых перспективных и важных с точки зрения развития таможенного администрирования. Автоматический выпуск товаров у нас пока, к сожалению, еще не осуществляется.— Безусловно, авансовые платежи уже внесены плательщиком. При предварительном декларировании товаров участнику ВЭД необходимо только подтвердить уведомление о факте наличия товаров в зоне таможенного контроля в заявленном объеме.— Наряду со всеми преимуществами электронного декларирования на практике существуют и некоторые проблемы. Реализовать все преимущества, предусмотренные внедрением электронного декларирования, не позволяет использование недостаточно совершенных в техническом отношении программных средств. Для устранения недостатков необходима доработка программных средств, их предварительное тестирование перед использованием в широком масштабе в деятельности таможенных органов.Помимо этого, стоит сказать и о качестве заполнения декларации на товары непосредственно самим декларантом. Сегодня остается проблемным моментом правильное заполнение маски номеров документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 декларации на товары. Формат заполнения маски номеров документов подразумевает соблюдение всех обозначенных символов, пробелов, номеров, точек. Если маска номеров документов указана некорректно, то таможней будет отказано в регистрации декларации на товары.Второй момент, очень важный — это правильная классификация товаров.— Каждому товару присвоен код товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Участник ВЭД принимает решение о классификации товара и несет за него ответственность либо обращается с запросом за предварительным решением. Во-первых, отнесение товара к тому или иному классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС требует зачастую наличия специальных технических знаний и проведения дополнительных экспертиз, связанных с определением технических характеристик товаров, способов его производства и т.д. Во-вторых, от того, к какому классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС будет отнесен товар, зависит ставка пошлины, соответственно, размер уплачиваемых таможенных платежей. Естественно, что большинство споров с таможенными органами возникает именно на этапе подтверждения заявленного декларантом классификационного кода товара.Недобросовестные участники ВЭД, используя описание товара, пытаются снизить до минимума таможенные пошлины и налоги, тем самым на этом сэкономить. Используя формы таможенного контроля, мы не только пресекаем незаконный ввоз товаров, но и исключаем возможность использовать «серые» схемы с занижением таможенных платежей.— При электронном декларировании у нас полностью исключен личный контакт между участниками ВЭД и инспектором. А при автоматической регистрации у инспекторов отсутствует возможность задерживать оформление либо отказывать в регистрации декларации. При правильно настроенной автоматизированной системе роль таможенного инспектора сводится к выполнению требований программы (например, провести досмотр, запросить документы, отправить товар на экспертизу) и проставлению штампов на декларации. Это разгрузит инспектора, и он сможет больше уделить внимания проблемным декларациям. Кроме того, увеличится фронт работ на пост контроля (проверка после выпуска товаров).— Пользователь, прошедший регистрацию через официальный сайт ФТС и получивший сертификат электронной подписи, может работать с информационными сервисами, которые располагаются в личном кабинете участника ВЭД. Электронное декларирование товаров, электронный архив, предварительное информирование, валютный контроль, разрешительные документы, калькулятор таможенных платежей, лицевые счета, таможенный транзит, пассажирская таможенная декларация сервисов и так далее. С их помощью обмен информацией между декларантами и таможней происходит значительно быстрее, проще и с меньшими финансовыми затратами.— На самом деле, это проблема. Наказание за недекларирование валюты достаточно суровое. Сейчас можно перемещать через таможенную границу ЕАЭС без декларирования до 10 тыс. долларов США.Несмотря на большую популярность банковских карт, очень многие возят деньги наличными. Возят в достаточно крупных суммах. Все, что превышает 10 тыс. долларов США и не задекларировано, сначала изымается, потом составляется протокол, данный протокол рассматривается, и в результате мы накладываем штраф в размере половины от суммы превышения до двукратного размера.При этом денежные средства можно было просто продекларировать. Перед входом в зону таможенного контроля размещены все правила на информационных стендах, кроме того, работает инспектор, который оказывает консультативную помощь.— Можно это сделать не выходя из дома. Зайти в личный кабинет, продекларировать, получить идентификационный номер и, придя на таможенный пост, его показать. Это очень удобно. Если из дома не получилось это сделать, то никаких сложностей заполнить декларацию на денежные средства нет. Причем нет необходимости подтверждения происхождения денежных средств. Здесь имеет место исключительно заявительный характер. То есть лицо заявило, инспектор посмотрел, проверил, что действительно сумма соответствует, и все.— Превышение в части алкогольной продукции. Лицо, достигшее 18 лет, может провести до 3 литров алкоголя, свыше 3-5 подлежат декларированию. Свыше 5 литров на одно физическое лицо запрещено провозить. Также часто не декларируют сигареты. По их количеству тоже существуют ограничения. Объекты флоры и фауны, культурные ценности, картины тоже подлежат обязательному письменному декларированию. На многие такие вещи еще и требуется соответствующее разрешение.— Авансовые платежи могут быть использованы для уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Срок выпуска товаров — не позднее 4 часов, если не появились основания для проведения контроля. Кроме того, с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС таможенные органы наделяются правом принятия предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров. Возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных платежей будет осуществляться только при условии внесения изменений в декларацию на товары.