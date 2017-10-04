Ольга Свечкова о финансовых результатах работы независимых турагентств

В связи c принятием поправок в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», 2017 год принес свои сложности турагентскому рынку. Это в первую очередь касается тех компаний, которые работают самостоятельно (так называемые независимые агентства), а не через сети и центры бронирования.Подводя промежуточные итоги продаж в 2017 году в сегменте «Независимое турагентство», мы наблюдаем следующую картину. Если сравнивать одинаковый временной промежуток (например, с 1 января по 31 августа) по «улетевшим» туристам, то есть тем, кто за один и тот же период этого и прошлого года уже воспользовался услугами, то прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 увеличилась примерно на 20%, хотя рост количества заявок составил порядка 30-40%.Одна из причин такого расхождения в том, что в прошлом году не было Турции, и средняя стоимость турпродукта, на мой взгляд, была выше, чем в этом: люди летели отдыхать на Кипр, в Грецию, Испанию, Италию, а цены на эти направления всегда выше турецких. Да и российские курорты не сильно радовали ценой. В этом году Турция вновь заняла лидирующее место в продажах, увеличив количество туристов и снизив средний чек. Отлично прошел период раннего бронирования в январе-феврале-марте, что значительно оживило рынок в зимний период и внесло долю оптимизма. Однако финансовые результаты работы независимых турагентств в итоге оказались заметно ниже показателей роста турпотока.Кроме того, в начале 2017 года туроператоры, потратив очень серьезные деньги на страхование бизнеса и платежи в различные фонды (шаги, необходимые в рамках нового законодательства), один за другим начали менять условия работы с турагентствами. Одни в принципе снизили комиссию до 6-7%, другие, чтоб быть «в рынке», ввели promo-тарифы с пониженной до тех же 6-7% комиссией. При этом все больше клиентов оплачивают туры пластиковыми картами, а за эти операции агентства платят от 1,6-1,8 до 2% от оборота за услуги банка. В результате доходность агентского бизнеса, к сожалению, не выросла пропорционально росту количества продаж.Думаю, что изменение законодательной базы и отчасти эти тенденции подтолкнули ряд небольших агентств к тому, что они переходят «под крыло» сетей. Таким образом, они могут снять с себя ряд организационных проблем и сохранить или увеличить комиссионное вознаграждение.Если анализировать период «осень-зима», то пока делать какие-то серьезные выводы рано, но на сегодняшний день, по ощущениям и анализу продаж в августе и сентябре, ситуация очень похожа на прошлогоднюю. По-прежнему в целом сохраняется тенденция бронирования туров накануне отдыха, как следствие — нет глубины продаж. Также наблюдается желание туристов по возможности избежать периодов высокого спроса (вылеты чаще стали планировать вне каникул и праздников). То есть кризисные явления в экономике продолжают действовать на туристический рынок, несмотря на позитивные тенденции летнего сезона.Но и привыкание к новой действительности наступило. Не только бизнес, но и наши клиенты адаптировались и продолжают путешествовать по миру. Они уже начали задавать вопросы про раннее бронирование на лето-2018, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее и готовимся к очередным изменениям в нашей отрасли, в том числе в связи с введением в оборот электронных путевок.