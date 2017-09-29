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Бюджет восьмого сезона «Игры престолов» перевалил за 90 млн долл. США

Телеканал HBO планирует потратить 15 млн долл. США на каждый эпизод заключительного сезона «Игры престолов». Об этом сообщает Lenta.ру со ссылкой на Mashable. Общий бюджет восьмой части, в которую войдут шесть серий, составит 90 млн долл. США.



Как пишет издание Vanity Fair, затраты на последний сезон могут возрасти еще больше. Хронометраж каждого эпизода составит около полутора часов.



Отмечается, что на серии первого сезона создатели «Игры престолов» тратили по 6 млн долл. США.



В ноябре 2016-го стали известны размеры гонораров ведущих актеров фэнтезийной саги за съемки в седьмом и восьмом сезонах. Сумма каждого вознаграждения превысила 1 млн долл. США за эпизод.

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