Новости дня

Mitsubishi отзывает из России более 100 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 28.09.2017. Компания ООО «MMC Рус», являющееся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке, объявила об отзыве 63 тыс. 154 автомобилей марки Mitsubishi (Galant/Pajero) и 44 тыс. 917 автомобилей Mitsubishi (i-MiEV/Pajero). Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили Mitsubishi (Galant/Pajero), реализованные с ноября 2006 года по февраль 2016 года. Причиной является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.



На транспортных средствах Mitsubishi (Galant/Pajero) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.



Также отзыву подлежат автомобили Mitsubishi (i-MiEV/Pajero), реализованные с апреля 2007 года по октябрь 2013 года. Причиной является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.



На транспортных средствах Mitsubishi (i-MiEV/Pajero) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: