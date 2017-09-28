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Mitsubishi отзывает из России более 100 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
28 сентябрь 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 28.09.2017. Компания ООО «MMC Рус», являющееся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке, объявила об отзыве 63 тыс. 154 автомобилей марки Mitsubishi (Galant/Pajero) и 44 тыс. 917 автомобилей Mitsubishi (i-MiEV/Pajero). Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили Mitsubishi (Galant/Pajero), реализованные с ноября 2006 года по февраль 2016 года. Причиной является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.
На транспортных средствах Mitsubishi (Galant/Pajero) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.
Также отзыву подлежат автомобили Mitsubishi (i-MiEV/Pajero), реализованные с апреля 2007 года по октябрь 2013 года. Причиной является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.
На транспортных средствах Mitsubishi (i-MiEV/Pajero) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили Mitsubishi (Galant/Pajero), реализованные с ноября 2006 года по февраль 2016 года. Причиной является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.
На транспортных средствах Mitsubishi (Galant/Pajero) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.
Также отзыву подлежат автомобили Mitsubishi (i-MiEV/Pajero), реализованные с апреля 2007 года по октябрь 2013 года. Причиной является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.
На транспортных средствах Mitsubishi (i-MiEV/Pajero) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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