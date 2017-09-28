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Поваров Карпинского детдома приговорили к 6 месяцам ограничения свободы из-за отравления воспитанников
28 сентябрь 2017 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Карпинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух поваров местного детского дома-интерната. Они признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе судебного заседания установлено, что 30 марта 2016 года женщины, находясь на рабочих местах в помещении пищеблока дома-интерната, небрежно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей по соблюдению санэпидемправил и нормативов. Оба повара выполняли одновременную работу в рамках различных технологических процессов при приготовлении обеденных блюд. Фактически они работали как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией.
В результате нарушения санитарных правил действиями поваров был причинен вред здоровью сотруднику и 32 воспитанникам Карпинского детского дома-интерната. У всех них выявлено заболевание — острый сальмонеллез.
Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Приговором суда им назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
В ходе судебного заседания установлено, что 30 марта 2016 года женщины, находясь на рабочих местах в помещении пищеблока дома-интерната, небрежно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей по соблюдению санэпидемправил и нормативов. Оба повара выполняли одновременную работу в рамках различных технологических процессов при приготовлении обеденных блюд. Фактически они работали как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией.
В результате нарушения санитарных правил действиями поваров был причинен вред здоровью сотруднику и 32 воспитанникам Карпинского детского дома-интерната. У всех них выявлено заболевание — острый сальмонеллез.
Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Приговором суда им назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
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