Новости дня

Поваров Карпинского детдома приговорили к 6 месяцам ограничения свободы из-за отравления воспитанников

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Карпинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух поваров местного детского дома-интерната. Они признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного заседания установлено, что 30 марта 2016 года женщины, находясь на рабочих местах в помещении пищеблока дома-интерната, небрежно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей по соблюдению санэпидемправил и нормативов. Оба повара выполняли одновременную работу в рамках различных технологических процессов при приготовлении обеденных блюд. Фактически они работали как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией.



В результате нарушения санитарных правил действиями поваров был причинен вред здоровью сотруднику и 32 воспитанникам Карпинского детского дома-интерната. У всех них выявлено заболевание — острый сальмонеллез.



Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Приговором суда им назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: