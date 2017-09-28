Дайджест
В Мексике прошел «рыбный дождь»
28 сентябрь 2017 (11:09)
На северо-востоке Мексики в штате Тамаулипас произошло необычное природное явление, где вместе с дождем с неба падала рыба. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным местных властей, «рыбный дождь» прошел в районе Ломас-де-Росалес.
Отмечается, что подобное возможно при расположении туч над водоемами с низким уровнем окисления. Тучи впитывают в себя влагу вместе с тем, что находится на поверхности воды.
Во время выпадения осадков на землю попадают все сторонние предметы, которые были забраны с поверхности воды.
В марте 2010 года над небольшим австралийским городком Топ-Энд прошел «рыбный дождь».
По данным местных властей, «рыбный дождь» прошел в районе Ломас-де-Росалес.
Отмечается, что подобное возможно при расположении туч над водоемами с низким уровнем окисления. Тучи впитывают в себя влагу вместе с тем, что находится на поверхности воды.
Во время выпадения осадков на землю попадают все сторонние предметы, которые были забраны с поверхности воды.
В марте 2010 года над небольшим австралийским городком Топ-Энд прошел «рыбный дождь».
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