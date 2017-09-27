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Строители перекроют движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге на выходные

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Строители перекроют движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге на ближайшие выходные. Об этом сообщает официальный городской портал.



«Движение по мосту будет закрыто с 20.00 30 сентября до 06.00 2 октября 2017 года. В эти дни службы будут вести работы по усилению железобетонных конструкций существующего моста», — указано в сообщении.



Напомним, движение трамваев по мосту ограничили 20 сентября, а с 7 по 23 октября участок станет недоступен для всех видов транспорта. После этого на остающейся в эксплуатации части моста для трамваев организуют реверсивное однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.

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