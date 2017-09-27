Новости дня
Строители перекроют движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге на выходные
27 сентябрь 2017 (18:05)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Строители перекроют движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге на ближайшие выходные. Об этом сообщает официальный городской портал.
«Движение по мосту будет закрыто с 20.00 30 сентября до 06.00 2 октября 2017 года. В эти дни службы будут вести работы по усилению железобетонных конструкций существующего моста», — указано в сообщении.
Напомним, движение трамваев по мосту ограничили 20 сентября, а с 7 по 23 октября участок станет недоступен для всех видов транспорта. После этого на остающейся в эксплуатации части моста для трамваев организуют реверсивное однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.
«Движение по мосту будет закрыто с 20.00 30 сентября до 06.00 2 октября 2017 года. В эти дни службы будут вести работы по усилению железобетонных конструкций существующего моста», — указано в сообщении.
Напомним, движение трамваев по мосту ограничили 20 сентября, а с 7 по 23 октября участок станет недоступен для всех видов транспорта. После этого на остающейся в эксплуатации части моста для трамваев организуют реверсивное однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Власти Екатеринбурга пообещали открыть движение по проспекту Ленина до 2 октября
- В Екатеринбурге с 22 сентября закроют улицу Посадскую
- Макаровский мост в Екатеринбурге полностью закроют с 7 по 23 октября
- Скорость трамвайного движения по Макаровскому мосту увеличилась в 2 раза
- В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по Макаровскому мосту
Loading...