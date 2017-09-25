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Свердловчане не могут получить загранпаспорта из-за отсутствия бланков

25 сентябрь 2017 (17:09)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Свердловской области возникла проблема с выдачей документов для выезда за границу. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Действительно, могу подтвердить наличие такой проблемы. Вместе с тем отмечу, что возникла она не по причине нерасторопности или нежелания работать сотрудников управления по делам миграции областного полицейского главка», — сказал В. Горелых.

По его словам, произошел технический сбой с поставкой бланков паспортов. В настоящее время бланки поступили, и в самое ближайшее время граждане получат свои документы.

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