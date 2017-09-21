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С 1 января 2018 года стоимость иномарок в России может вновь вырасти

УрБК, Москва, 21.09.2017. С 1 января 2018 года на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы.



Это принесет федеральному бюджету в 2018 году дополнительно более 28 млрд руб.



Общие поступления утилизационного сбора в федеральный бюджет в 2018 году должны вырасти на 58,4 млрд руб., до 223,4 млрд, в 2019 году — до 259,8 млрд, в 2020 году — до 267,9 млрд руб. Помимо индексации эти цифры учитывают прогноз роста производства и импорта транспортных средств и введение с 2019 года сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке 7%.



Напомним, утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин — 20 тыс. руб., для грузовиков и автобусов — 150 тыс. руб., также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин. Сначала сбор платили только импортеры, а местные заводы могли взять обязательства по утилизации. После критики со стороны Евросоюза с 2014 года сбор начали платить все. Но почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.



Сейчас за новую легковую машину с двигателем 1-2 л нужно платить 44,2 тыс. руб., с мотором 2-3 л — 84,4 тыс. руб. Расходы по тяжелым грузовикам превышают 400 тыс. руб.



Если система промышленных субсидий сохранится, то индексация сбора не повлияет на цены большинства производимых в России автомобилей. Но подорожают импортируемая техника и выпускаемая без соглашений о промсборке. Индексация сбора также приведет к еще большему снижению импорта автомобилей, который и так с 2012 по 2016 год упал почти в 5 раз из-за развития локального производства, ослабления рубля и сокращения продаж автомобилей.



Импорт в 2018 году постепенно отыграет падение, вызванное индексацией утилизационного сбора, по мере привыкания потребителей к новым ценам и при условии стабильного курса рубля.

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