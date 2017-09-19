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В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Онуфриева

19 сентябрь 2017 (11:03)

УрБК, Екатеринбурге, 19.09.2017. В Екатеринбурге с 19 по 23 сентября будет перекрыта улица Онуфриева. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

Движение транспорта будет ограничено на участке в районе проезда Решетникова, 22а. Причиной перекрытия является ремонт теплосетей, который проводит ООО «Теплоэнергострой».

На время ограничения проезда весь транспорт будет перенаправлен по улицам Чкалова, Академика Бардина и проезду Решетникова.

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