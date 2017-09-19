Новости дня

В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Онуфриева

УрБК, Екатеринбурге, 19.09.2017. В Екатеринбурге с 19 по 23 сентября будет перекрыта улица Онуфриева. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Движение транспорта будет ограничено на участке в районе проезда Решетникова, 22а. Причиной перекрытия является ремонт теплосетей, который проводит ООО «Теплоэнергострой».



На время ограничения проезда весь транспорт будет перенаправлен по улицам Чкалова, Академика Бардина и проезду Решетникова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: