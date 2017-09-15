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Mercedes отзывает 8,4 тыс. автомобилей в России
15 сентябрь 2017 (14:08)
УрБК, Москва, 15.09.2017. АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает 8,4 тыс. автомобилей в России. Об этом говорится в сообщении официальном сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат 8 346 транспортных средств Mercedes-Benz (GLE-/GLE купе-/Е-классов), реализованных с 2015 по 2016 год. Причиной является негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления.
Отзыву также подлежат 58 автомобилей Mercedes-Benz (С-/GLС-/S- классов), реализованных с 2016 по 2017 год. В данном случае на машинах заменят передний левый натяжитель ремня безопасности.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат 8 346 транспортных средств Mercedes-Benz (GLE-/GLE купе-/Е-классов), реализованных с 2015 по 2016 год. Причиной является негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления.
Отзыву также подлежат 58 автомобилей Mercedes-Benz (С-/GLС-/S- классов), реализованных с 2016 по 2017 год. В данном случае на машинах заменят передний левый натяжитель ремня безопасности.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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