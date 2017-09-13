Новости дня

Программу капремонта многоквартирных домов в России выполнили на 7,7%

УрБК, Москва, 13.08.2017. За время действия программы капитального ремонта многоквартирных домов в России обновили 81 тыс. МКД. Это 7,7% от общего числа домов в стране, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня.



«За 3,5 года функционирования программы капитально отремонтировано уже более 81 тыс. домов, что составляет 7,7% от общего числа многоквартирных домов», — сказал он.



Несмотря на то, что программа была запущена в 2014 году, ремонтировать дома начали в 2015-м. Сама программа рассчитана на 30 лет, до 2044-го года. По словам министра, темпы проведения капремонта по стране соответствуют запланированным.



Согласно данным фонда капремонта в Свердловской области, за 2,5 года удалось отремонтировать около 3 тыс. МКД. Это свыше 10% от общего числа включенных в программу домов (почти 28 тыс.).



При этом в целом в регионе по данным минЖКХ насчитывается около 34,5 тыс. жилых домов. В программу не включают жилье, признанное аварийным, дома, в которых ремонт признан нецелесообразным (то есть жители не соберут необходимую сумму за 30 лет), и новостройки в первые три года после введения в эксплуатацию.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: