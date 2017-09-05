Мнение экспертов

Игорь Пехотин: Введение электронных ветсертификатов может привести к перебоям с поставками молока в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. С 1 января 2018 года в Свердловской области возможны перебои с поставками молочной продукции из-за введения электронных ветеринарных сертификатов. Об этом сегодня в ходе выставки «АгроФорум» сообщил корреспонденту УрБК председатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин.



По его словам, наиболее вероятны проблемы с поставками в школы, детские сады и торговые точки в отдаленных районах области из-за отсутствия бесперебойного подключения к интернету.



Напомним, с 1 января 2018 года все производители животноводческой продукции обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Система предполагает получение отдельного сертификата практически на каждом этапе производственной цепочки, вплоть до торговых точек.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: