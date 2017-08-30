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ОК «Русал» обвинила Украину в попытке политического давления
30 август 2017 (17:10)
ОК «Русал» обвинила Украину в попытке политического давления после заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК) был якобы «умышленно уничтожен» в интересах конкурентов из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный «Русалом» против правительства Украины в Международный суд по защите инвестиций (ICSID)», — отметили в компании.
Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) обвинили российскую компанию «Русал» в преднамеренном «уничтожении» Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК).
«Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный «Русалом» против правительства Украины в Международный суд по защите инвестиций (ICSID)», — отметили в компании.
Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) обвинили российскую компанию «Русал» в преднамеренном «уничтожении» Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК).
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