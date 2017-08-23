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Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги потребителей на 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги потребителей на общую сумму 3 млрд руб. (со скидкой от 5 до 10%). Об этом сообщает пресс-служба компании.



Напомним, что в начале лета «ЭнергосбыТ Плюс» предложил к продаже просроченную задолженность на сумму свыше 930 млн руб. В сумму долга были включены пени и штрафы. Компания также продает долги за тепловую энергию на сумму 1 млрд 934 млн руб.



Самые значительные из продаваемых долгов — МУП «Красноуральская сетевая компания» (39,7 млн руб.), ООО «Красноуральский Химический завод» (42,6 млн), ООО «Родник» г. Кушва (82,7 млн руб.), МУП «Режевская теплосетевая регенерирующая компания» (41,8 млн руб.). На долги этих предприятий установлена скидка в 5%.

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