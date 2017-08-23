Новости дня
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги потребителей на 3 млрд рублей
23 август 2017 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги потребителей на общую сумму 3 млрд руб. (со скидкой от 5 до 10%). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Напомним, что в начале лета «ЭнергосбыТ Плюс» предложил к продаже просроченную задолженность на сумму свыше 930 млн руб. В сумму долга были включены пени и штрафы. Компания также продает долги за тепловую энергию на сумму 1 млрд 934 млн руб.
Самые значительные из продаваемых долгов — МУП «Красноуральская сетевая компания» (39,7 млн руб.), ООО «Красноуральский Химический завод» (42,6 млн), ООО «Родник» г. Кушва (82,7 млн руб.), МУП «Режевская теплосетевая регенерирующая компания» (41,8 млн руб.). На долги этих предприятий установлена скидка в 5%.
Напомним, что в начале лета «ЭнергосбыТ Плюс» предложил к продаже просроченную задолженность на сумму свыше 930 млн руб. В сумму долга были включены пени и штрафы. Компания также продает долги за тепловую энергию на сумму 1 млрд 934 млн руб.
Самые значительные из продаваемых долгов — МУП «Красноуральская сетевая компания» (39,7 млн руб.), ООО «Красноуральский Химический завод» (42,6 млн), ООО «Родник» г. Кушва (82,7 млн руб.), МУП «Режевская теплосетевая регенерирующая компания» (41,8 млн руб.). На долги этих предприятий установлена скидка в 5%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Долги свердловских предприятий за тепло и электричество в 3 млрд рублей выставлены на торги
- Свердловские потребители задолжали компании «ЭнергосбыТ Плюс» более 14,3 млрд рублей
- Долги управляющих компаний Екатеринбурга перед «ЭнергосбыТ Плюс» достигли 6,4 млрд рублей
- Долги населения Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысили 1 млрд рублей
- Задолженность операторов ЖКХ за тепло перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 4,46 млрд рублей
Loading...