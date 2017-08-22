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В Екатеринбурге нашли новых инвесторов для завершения строительства ЖК «Кольцовский» и «Новый Уктус»
22 август 2017 (09:57)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В Свердловской области состоялось очередное заседание межведомственной координационной комиссии, созданной для оперативного мониторинга ситуации и решения проблем с возведением жилых объектов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
В частности, комиссией обсуждался вопрос возобновления строительства дома ЖСК «Авиатор» по улице Бахчиванджи, 15. По этому объекту в настоящее время проводится финансово-экономический аудит. Новым инвестором — компанией «Ривьера Инвест Екатеринбург» — принято решение о выходе строителей на площадку до конца текущей недели. Ввести же долгострой в эксплуатацию и передать ключи от долгожданных квартир 152 пайщикам планируется до конца 2017 года.
Также на заседании комиссии было заявлено, что правительством Свердловской области были проведены переговоры с группой компаний «ТЭН» на предмет завершения строительства 25-этажного дома по ул. Самолетная в Екатеринбурге (ЖК «Новый Уктус», количество пострадавших пайщиков — 190 человек). Компания подтвердила свое участие в завершении этого объекта. Министерству строительства и развития инфраструктуры поручено подготовить предложения для инвестора и рассмотреть все встречные инициативы компании, чтобы обеспечить экономическую эффективность данной работы (для завершения строительства требуется около 450 млн руб.). Ожидается, что работы на объекте будут возобновлены до октября 2017 года.
Отметим, что на контроле комиссии в настоящее время находятся 17 проблемных стройплощадок, расположенных на территории Свердловской области. Ситуация на всех площадках отслеживается в ежедневном режиме. Заседания комиссии в администрации губернатора проходят раз в 7-10 дней.
В частности, комиссией обсуждался вопрос возобновления строительства дома ЖСК «Авиатор» по улице Бахчиванджи, 15. По этому объекту в настоящее время проводится финансово-экономический аудит. Новым инвестором — компанией «Ривьера Инвест Екатеринбург» — принято решение о выходе строителей на площадку до конца текущей недели. Ввести же долгострой в эксплуатацию и передать ключи от долгожданных квартир 152 пайщикам планируется до конца 2017 года.
Также на заседании комиссии было заявлено, что правительством Свердловской области были проведены переговоры с группой компаний «ТЭН» на предмет завершения строительства 25-этажного дома по ул. Самолетная в Екатеринбурге (ЖК «Новый Уктус», количество пострадавших пайщиков — 190 человек). Компания подтвердила свое участие в завершении этого объекта. Министерству строительства и развития инфраструктуры поручено подготовить предложения для инвестора и рассмотреть все встречные инициативы компании, чтобы обеспечить экономическую эффективность данной работы (для завершения строительства требуется около 450 млн руб.). Ожидается, что работы на объекте будут возобновлены до октября 2017 года.
Отметим, что на контроле комиссии в настоящее время находятся 17 проблемных стройплощадок, расположенных на территории Свердловской области. Ситуация на всех площадках отслеживается в ежедневном режиме. Заседания комиссии в администрации губернатора проходят раз в 7-10 дней.
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