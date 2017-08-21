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«Уральские авиалинии» открывают новый регулярный рейс Санкт-Петербург — Тенерифе

21 август 2017 (16:40)

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Санкт-Петербург — Тенерифе. Рейсы будут выполняться по пятницам с 27 октября из аэропорта Пулково, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Это уникальное направление для жителей Санкт-Петербурга и прекрасный вариант отдыха в зимний период. Продажа билетов уже открыта», — поясняют в пресс-службе.

Испанский остров Тенерифе называют «островом вечной весны» — здесь комфортно в любое время года. Южная его часть — отличное место для пляжного отдыха, для экотуризма больше подойдет север острова.

«Отправляясь на Тенерифе, путешественники получат незабываемые впечатления от посещения национального парка Тейде, в котором вулкан, давший название месту, и застывшая лава, принявшая причудливые формы, соседствуют с «марсианскими» пейзажами и удивительной флорой. Прекрасной спортивной тренировкой станет экскурсия в ущелье Маска: сквозь живописные скалы туристы спустятся к Атлантическому океану и пиратской бухте. Любители дайвинга могут погрузиться в воды, омывающие Тенерифе, к затонувшим кораблям, увидеть подводные пещеры и морских обитателей», — рассказали в пресс-службе.

Приобрести билеты можно уже сейчас на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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