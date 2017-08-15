«Вирусный» отдых

Предупреждение Ростуризма о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Турецкой Республике вызвало неоднозначную реакцию у свердловских туристов. С одной стороны, граждане проявляют значительное беспокойство по поводу опасности заболевания вирусом Коксаки и массово интересуются возможностью отмены тура. С другой — реальные случаи аннуляции носят пока единичный характер. Эксперты полагают, что жители региона рискуют ехать на турецкие курорты, опасаясь в случае отказа от путевки остаться без отдыха вообще.Напомним, о наличии угрозы безопасности здоровья отдыхающих в Турции граждан, связанной с распространением вируса Коксаки, Ростуризм предупредил 11 августа. Ведомство, ссылаясь на статью 14 федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», подчеркивает, что «турист вправе потребовать изменения (в том числе направления или сроков поездки) или расторжения договора о реализации туристского продукта в Турецкую Республику. При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем». Более того, в случае отказа в выплате полной суммы турист в праве обратиться в суд.По словам участников рынка, свердловчане крайне встревожены сложившейся на турецких курортах ситуацией. Так, на телефон горячей линии общественного уполномоченного по защите прав туристов Свердловской области Вадима Винера поступило уже более 600 звонков с вопросами о возврате туров и безопасности поездки в Турцию.Между тем реальные факты аннуляции туров на сегодняшний день носят единичный характер. Эксперты отмечают, что это частично обусловлено экономическими причинами.«Запросы о возможности сделать отказ идут лавиной. Но сами отказы малочисленны. Туристы понимают, что за ту сумму, что они потратили на путевку в Турцию, выбрать отдых в другой стране будет нереально без ухудшения его условий, поэтому не торопятся с радикальным решением», — пояснил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Но основной причиной того, что уральцы предпочитают рисковать здоровьем, но не отказываться от туров, эксперты считают возможные проблемы при возврате денег за путевку.Дело в том, что предупреждение Ростуризма об опасности заражения вирусом носит рекомендательный характер: в Турции не объявлено эпидемии, и ее границы не закрыты для россиян. Таким образом, юридические основания для возврата туроператором полной стоимости путевки без штрафов при аннулировании тура неоднозначны.«Основанием, позволяющим операторам аннулировать туры без выплат отелям, перевозчикам и прочим участникам рынка и, соответственно, возвращать стоимость путевки туристу без штрафов, может выступать заявление Роспотребнадзора или другого компетентного учреждения об эпидемии в Турецкой Республике. Это предполагает закрытие границы страны. Подобных заявлений не поступает. Таким образом, операторы физически не могут возмещать туристам полную стоимость, о чем говорит Ростуризм. Ведущие компании, работающие на турецком направлении, — Coral Travel, Anex Tour — это подтверждают», — рассказали в одном из свердловских турагентств.В результате, по мнению экспертов, вместо компенсаций за путевки туристов будут ждать длительные судебные тяжбы. Причем результаты их на данный момент непредсказуемы.«Сейчас сложно предсказать, как будут возвращаться деньги. В сложившейся ситуации вряд ли туроператоры будут это делать добровольно за свой счет: они станут апеллировать к законодательству и обращаться в суды. В итоге вопросы компенсаций за аннулированные туры в Турцию будут решаться в судебном порядке, а это для туриста означает потерю времени, реальную угрозу лишиться отпуска. Люди это прекрасно понимают», — полагает генеральный директор ГК «Виста» Олег Хигер.В связи с этим позиция Ростуризма вызывает у экспертов множество вопросов. Они касаются как противоречий между рекомендациями ведомства и действующим законодательством, так и фактических оснований для таких рекомендаций.«Оперативная информация из турецких отелей не дает оснований говорить о вспышке или небывалом распространении заболевания. По страховым случаям также нет роста. Не исключено, что существует заинтересованность определенных структур в «раскручивании» информации об опасности курортов Турции. Когда в прошлом году аналогичные проблемы возникли в Сочи и Крыму, почему-то об этом все молчали», — рассказал собеседник УрБК.Таким образом, участники рынка не прогнозируют массовой аннуляции туров в Турцию, вызванной предупреждением Ростуризма, среди свердловчан. Однако в перспективе ситуация может иметь серьезные последствия для турбизнеса, только начавшего вставать на ноги после грандиозного падения прошлых лет. В частности, под угрозой оказались круглогодичные программы на турецком направлении, которые станут нерентабельны в условиях падения спроса. Также неизбежны репутационные потери, связанные с проблемами туристов при возврате денег за путевки.