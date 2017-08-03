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Ростехнадзор потребовал приостановить работу сталелитейного цеха завода «Металлист» в Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. Сотрудники Ростехнадзора в ходе плановой проверки ОАО «Металлист» в Качканаре выявили свыше ста нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Проверка проходила с 3 по 21 июля 2017 года. В ходе мероприятия инспекторы выявили 108 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, лицензионных требований и требований безопасности в электроэнергетике, зафиксированные в акте проверки и в предписании об устранении выявленных нарушений.



По результатам проверки ОАО «Металлист» и 1 должностное лицо предприятия привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Вручены уведомления о составлении двух протоколов на должностных лиц.



Также сотрудники ведомства направили в суд протокол о правонарушении по статье 9.8 КоАП РФ «Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1 000 вольт, могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией» с требованием приостановить деятельность сталелитейного цеха предприятия.



ОАО «Металлист» — предприятие по производству запасных частей для горнодобывающей и металлургической промышленности. В составе завода — три цеха: сталелитейный, механосборочный и цех по производству винтовых свай.

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