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Николай Косарев написал заявление об отставке с поста ректора УГГУ

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Николай Косарев написал заявление об отставке. Об этом рассказали УрБК в пресс-службе вуза.



«Но у нас нет информации, что это заявление подписано, и министерство образования приняло какое-либо решение. На сегодняшний день Николай Петрович продолжает оставаться ректором Горного университета», — сообщили в пресс-службе вуза.



Отметим, что, по данным прокуратуры Свердловской области, в настоящее время правоохранительными органами расследуются два уголовных дела, касающихся УГГУ: по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», а также по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества». Уголовные дела пока безфигурантные.

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