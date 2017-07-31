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В Екатеринбурге компания «Биотопливные технологии транспорта» оштрафована на 20 млн рублей за дачу взятки

31 июль 2017 (16:27)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Уральская транспортная прокуратура оштрафовала компанию «Биотопливные технологии транспорта» на 20 млн руб. за передачу взятки сотруднику ведомства. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Установлено, что исполнительный директор «Биотопливные технологии транспорта» в ноябре 2015 года передал одному из руководителей транспортной компании денежные средства в сумме 2,9 млн руб. за совершение в интересах юридического лица действий, связанных с занимаемым им служебным положением.

Тот, в свою очередь, давал незаконные указания своим подчиненным о ремонте вагонов и выполнении работ, которые по договору должно было выполнять ООО «Биотопливные технологии транспорта», а также обеспечивал подписание актов выполненных работ.

Приговором Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга представитель ООО «Биотопливные технологии транспорта» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункту «б» части 2 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Уральским транспортным прокурором в отношении ООО «Биотопливные технологии транспорта» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере».

Мировым судьей судебного участка № 5 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга компания признана виновной и оштрафована на 20 млн руб.

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