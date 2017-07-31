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В Екатеринбурге компания «Биотопливные технологии транспорта» оштрафована на 20 млн рублей за дачу взятки

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Уральская транспортная прокуратура оштрафовала компанию «Биотопливные технологии транспорта» на 20 млн руб. за передачу взятки сотруднику ведомства. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Установлено, что исполнительный директор «Биотопливные технологии транспорта» в ноябре 2015 года передал одному из руководителей транспортной компании денежные средства в сумме 2,9 млн руб. за совершение в интересах юридического лица действий, связанных с занимаемым им служебным положением.



Тот, в свою очередь, давал незаконные указания своим подчиненным о ремонте вагонов и выполнении работ, которые по договору должно было выполнять ООО «Биотопливные технологии транспорта», а также обеспечивал подписание актов выполненных работ.



Приговором Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга представитель ООО «Биотопливные технологии транспорта» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункту «б» части 2 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



Уральским транспортным прокурором в отношении ООО «Биотопливные технологии транспорта» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере».



Мировым судьей судебного участка № 5 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга компания признана виновной и оштрафована на 20 млн руб.

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