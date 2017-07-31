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ПНТЗ трудоустроит более 200 студентов на время летних каникул

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Первоуральский новотрубный завод (входит в Группу ЧТПЗ) запустил программу летнего трудоустройства студентов средних профессиональных образовательных учреждений при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба компании, во время каникул более 200 студентов получат работу в цехах и подразделениях ПНТЗ и его дочерних предприятиях. Трудоустройство студентов образовательного проекта «Будущее Белой металлургии» в период летних каникул в подразделения Первоуральского новотрубного завода — традиционная для Группы ЧТПЗ практика.



В 2017 году возможность заработать дополнительный доход в летние каникулы получили и учащиеся других средних профессиональных образовательных учреждений. Студенты красят ограждения, приводят в порядок газоны, высаживают цветы в клумбы, а также оказывают услуги декорирования и уборки помещений социальных объектов. В соответствии с трудовым законодательством длительность рабочего дня молодых сотрудников составляет не более 7 часов.



«В 2017 году в Группе ЧТПЗ разработана специальная программа летнего трудоустройства, цель которой — обеспечить занятость подростков на время летних каникул, уберечь от негативных факторов улицы, научить ценить собственное время, — говорит начальник управления по реализации проекта «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева. — За каждым студентом закреплен ответственный руководитель, который контролирует посещаемость ребят, оценивает их работу. Возникает эффект синергии — студенты образовательных учреждений, зарабатывая деньги в летние каникулы, приносят пользу подразделениям и цехам ПНТЗ, в которые они трудоустроены».



По итогам реализации программы самые эффективные студенты получат приоритетное право трудоустройства в цехи и подразделения ПНТЗ в летние каникулы в 2018 году.

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