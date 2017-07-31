Дайджест
Россия ответит на демонтаж советских памятников в Польше
31 июль 2017 (13:29)
Россия готовит меры асимметричного характера в ответ на принятие польскими властями закона о декоммунизации, предусматривающего демонтаж памятников советским воинам в стране. Об этом сообщает газета «Известия».
Как сообщили газете в МИД России, недружественные действия Варшавы «в любом случае не останутся без последствий». Рассматриваются несколько вариантов ответных мер: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия, а также работа на международных площадках с целью привлечения внимания к этой проблеме.
В МИД отметили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше затрагивается в ходе контактов как с поляками, так и с другими партнерами России. В число международных площадках, на которых обсуждается проблема, входят ОБСЕ, Совет Европы и ОДКБ.
Как сообщили газете в МИД России, недружественные действия Варшавы «в любом случае не останутся без последствий». Рассматриваются несколько вариантов ответных мер: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия, а также работа на международных площадках с целью привлечения внимания к этой проблеме.
В МИД отметили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше затрагивается в ходе контактов как с поляками, так и с другими партнерами России. В число международных площадках, на которых обсуждается проблема, входят ОБСЕ, Совет Европы и ОДКБ.
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