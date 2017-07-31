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Россия ответит на демонтаж советских памятников в Польше

Россия готовит меры асимметричного характера в ответ на принятие польскими властями закона о декоммунизации, предусматривающего демонтаж памятников советским воинам в стране. Об этом сообщает газета «Известия».



Как сообщили газете в МИД России, недружественные действия Варшавы «в любом случае не останутся без последствий». Рассматриваются несколько вариантов ответных мер: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия, а также работа на международных площадках с целью привлечения внимания к этой проблеме.



В МИД отметили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше затрагивается в ходе контактов как с поляками, так и с другими партнерами России. В число международных площадках, на которых обсуждается проблема, входят ОБСЕ, Совет Европы и ОДКБ.

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