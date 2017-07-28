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В 2016 году более 500 предпринимателей в Свердловской области ушли на налоговые каникулы

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. По итогам 2016 года более 500 индивидуальных предпринимателей Свердловской области воспользовались налоговыми каникулами, следует из данных регионального министерства экономики и территориального развития.



При этом оборот средств у таких предпринимателей вырос в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом и достиг 3,7 млн руб. в год в среднем.



Среди муниципальных образований Свердловской области чаще всего преференцией воспользовались предприниматели Екатеринбурга (278 ИП) и Нижнего Тагила (49 ИП). В Каменске-Уральском льгота оказалась востребована у 19 ИП, в Березовском — у 15, в Первоуральске — у 14, Алапаевске — у 12 ИП, в Артемовском, Ревде и Новоуральске на налоговые каникулы вышли по 11 ИП.



Напомним, налоговые каникулы на территории Свердловской области ввели в марте 2015 года в рамках общероссийской программы. Преференцией могут воспользоваться недавно открывшие свое дело индивидуальные предприниматели, которые отчитывается по упрощенной системе налогообложения (УСН).



Согласно отчетной информации Федеральной налоговой службы России, всего в стране к нулевой ставке по УСН прибегли около 9 тыс. представителей малого бизнеса. Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по востребованности преференции.

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