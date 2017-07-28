Новости дня
В 2016 году более 500 предпринимателей в Свердловской области ушли на налоговые каникулы
28 июль 2017 (15:31)
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. По итогам 2016 года более 500 индивидуальных предпринимателей Свердловской области воспользовались налоговыми каникулами, следует из данных регионального министерства экономики и территориального развития.
При этом оборот средств у таких предпринимателей вырос в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом и достиг 3,7 млн руб. в год в среднем.
Среди муниципальных образований Свердловской области чаще всего преференцией воспользовались предприниматели Екатеринбурга (278 ИП) и Нижнего Тагила (49 ИП). В Каменске-Уральском льгота оказалась востребована у 19 ИП, в Березовском — у 15, в Первоуральске — у 14, Алапаевске — у 12 ИП, в Артемовском, Ревде и Новоуральске на налоговые каникулы вышли по 11 ИП.
Напомним, налоговые каникулы на территории Свердловской области ввели в марте 2015 года в рамках общероссийской программы. Преференцией могут воспользоваться недавно открывшие свое дело индивидуальные предприниматели, которые отчитывается по упрощенной системе налогообложения (УСН).
Согласно отчетной информации Федеральной налоговой службы России, всего в стране к нулевой ставке по УСН прибегли около 9 тыс. представителей малого бизнеса. Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по востребованности преференции.
При этом оборот средств у таких предпринимателей вырос в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом и достиг 3,7 млн руб. в год в среднем.
Среди муниципальных образований Свердловской области чаще всего преференцией воспользовались предприниматели Екатеринбурга (278 ИП) и Нижнего Тагила (49 ИП). В Каменске-Уральском льгота оказалась востребована у 19 ИП, в Березовском — у 15, в Первоуральске — у 14, Алапаевске — у 12 ИП, в Артемовском, Ревде и Новоуральске на налоговые каникулы вышли по 11 ИП.
Напомним, налоговые каникулы на территории Свердловской области ввели в марте 2015 года в рамках общероссийской программы. Преференцией могут воспользоваться недавно открывшие свое дело индивидуальные предприниматели, которые отчитывается по упрощенной системе налогообложения (УСН).
Согласно отчетной информации Федеральной налоговой службы России, всего в стране к нулевой ставке по УСН прибегли около 9 тыс. представителей малого бизнеса. Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по востребованности преференции.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловские предприниматели перевели 18% ККТ на онлайн-кассы
- В Свердловской области 9,5% предпринимателей планируют закрыть свое дело
- Александр Якоб: Передача Екатеринбургу 15% упрощенной системы налогообложения не сопоставима с 2% НДФЛ
- В Свердловской области новым предприятиям обнулят налоговую ставку
- «Налоговые каникулы» в Свердловской области охватят 31 вид экономической деятельности
Loading...