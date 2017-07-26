Обманутые дольщики Урала возобновили акции протеста

Обманутые дольщики со всей Свердловской области приняли участие в митинге на площади Труда в Екатеринбурге. На мероприятии были представители ЖК «Щербакова», ЖК «Оптимист», ЖК «Кольцовский дворик», ЖК «Новый Свет» из Арамили, ЖК «Березки и многих других долгостроев. Ключевое требование митингующих — достроить проблемные объекты, ввести их в эксплуатацию и передать дольщикам права собственности на их квартиры до выборов 2018 года.Представитель ЖК «Щербакова» Алена Петрова сообщила, что объект должны были сдать еще в декабре 2015 года.«Сегодня у нас в разных городах проходит всероссийский митинг обманутых дольщиков. Люди ждут своих квартир. Живут на улице. Их все время кормят обещаниями. Мы подготовили специальную резолюцию, где потребовали достроить все проблемные объекты до выборов 2018 года. Конкретно на нашем объекте никто не выявил состава преступления. При этом многие граждане предполагают, что застройщик в лице «Рубикон-Аэро Инвест» вывел 280 млн руб. Кто будет достраивать наш дом?», — задается вопросом Алена Петрова.Представитель ЖК «Кольцовский дворик» Марина Соловьева сообщила, что на некоторых свердловских долгостроях появились рабочие, однако строительные работы там практически не ведутся.«На наш объект зашел новый инвестор. Он сообщил, что планирует разморозить строительные работы. В настоящее время на стройплощадке работает всего 5 человек. Как они могут достроить наш дом?», — рассказывает Марина Соловьева.Напомним, ЖК «Кольцовский дворик», согласно официальной документации, предполагает строительство пяти 10-этажных жилых домов в микрорайоне Кольцово в границах улиц Спутников — Авиаторов — Ракетная. Застройщиком объекта является ООО «Диарт-Урал». Возведение объекта началось в 2013 году и должно было завершиться до 15 августа 2015 года.ЖК «Новый Свет» в Арамили должны были сдать в эксплуатацию в IV квартале 2016 года.«Наш застройщик очень хороший актер. Он то устраивает сам на себя покушения, то заявляет о каком-то рейдерском захвате, то ему мешает администрация города. Компания не является на совещания, которые проходят при участии минстроя, жилстройнадзора и городских чиновников. Хочется задать вопрос правоохранительным органам: «Мы можем как-то привлечь к ответственности этого актера или нет?». С 2016 года мы пишем жалобы в различные инстанции. Однако уголовное дело никто не возбуждает», — заявила одна из дольщиц ЖК «Новый Свет» в Арамили.Дольщица ЖК «Оптимист» Ксения Смолина сообщила, что их объект должны были сдать во II квартале 2017 года.«Мы покупали жилье в 2015-2016 годы. Пока нет даже «коробки». Сейчас обвиняют во всём застройщика, на него завели уголовное дело. Если, к примеру, на ЖК «Кольцовский дворик» заходит новый инвестор, то у нас даже этого нет», — рассказала Ксения Смолина.Следует отметить, что с каждым разом участников протестных акций обманутых покупателей квартир в Екатеринбурге становится все больше. Ситуация осложняется негативными тенденциями на строительном рынке, приводящими к новым нарушениям сроков сдачи жилья. По мнению экспертов, без доработки законодательства и активных действий органов власти проблему обманутых дольщиков и пайщиков решить не удастся.