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Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о компенсационном фонде долевого строительства

УрБК, Москва, 21.07.2017. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об особенностях формирования компенсационного фонда долевого строительства в целях дополнительной защиты прав и законных интересов дольщиков. Об этом сообщает «Прайм».



Компенсационный фонд дольщиков создадут в форме публично-правовой компании путем преобразования существующей некоммерческой правительственной организации. Компания заработает в течение трех месяцев после принятия закона и должна будет соблюдать все стандартные требования, в частности, требования к раскрытию информации, аудиту отчетности, требования к системе внутреннего контроля.



Закон устанавливает единую ставку взноса застройщиков в компенсационный фонд — 1,2% от цены каждого договора с дольщиком.



Величина взноса может изменяться на основании федерального закона не чаще одного раза в год с учетом актуарного оценивания деятельности фонда. Взносы должны быть внесены на номинальный счет фонда не менее чем за три рабочих дня до даты представления документов на регистрацию договора. В законе прописываются условия и случаи возврата застройщику взноса.

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