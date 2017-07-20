Город нелепых велодорожек

В рамках подготовки Екатеринбурга к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году власти города осуществляют благоустройство пр. Ленина. В числе нововведений — организация велодорожек на участке от ул. Вайнера до ул. Московской. Однако эксперты отмечают, что разумная идея испорчена неприемлемым исполнением: дорожки будут крайне неудобными и даже небезопасными для велосипедистов. По мнению последних, у жителей мегаполиса и гостей из других российских регионов они будут вызывать смех, у иностранцев — недоумение.В первую очередь бросается в глаза ширина новых велодорожек. На большинстве участков она составляет не более 80 см, еще по 10 см с каждой стороны приходятся на бордюры.Как поясняют в администрации Екатеринбурга, такой ширины вполне достаточно для организации движения, поскольку оно будет односторонним. Чтобы ехать в противоположном направлении, велосипедистам нужно будет перейти на другую сторону проспекта. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), контролирующие строительство, пытаются убедить недовольных горожан, что это будет удобно.«От жителей были вопросы по ширине велодорожек на проспекте Ленина. Мы сегодня измерили их и убедились, что они в границах нормативных показателей. Здесь будет одностороннее движение. Очень важно понять и запомнить, что в одну сторону велосипедисты будут двигаться по одной стороне, обратно — по другой. Здесь не будет движения навстречу друг другу, не будет столкновений. Это будет удобно», — заявил координатор регионального исполнительного комитета ОНФ Артем Ланцев.В то же время у самих велосипедистов новые дорожки вызывают крайнее недоумение. Они называют такую «инфраструктуру» смешной и непригодной для езды. Любое препятствие — будь то случайно зашедший на полосу человек, выбежавший ребенок или другой велосипедист, едущий в том же направлении, но с меньшей скоростью — будет создавать неустранимую помеху и провоцировать аварийную ситуацию.«Мы, конечно, всегда рады, когда нам идут навстречу, но то, что делают на проспекте Ленина, никто понять не может. В Германии есть подобная практика одностороннего движения для велосипедов, но там все знают, как этим пользоваться. У нас же такие велодорожки принесут больше насмешек и вопросов, чем пользы. Учитывая, что средняя ширина руля составляет 70 см, а иногда может достигать метра, люди будут пытаться разъехаться по бордюрам и газонам, сталкиваясь и падая на них. В норме дорожки должны быть не менее 1,5 метров шириной», — пояснил председатель межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов.Еще одна проблема — проезд перекрестков и обход остановочных комплексов. Велодорожки будут прерываться примерно каждые 200 метров: по мнению проектировщиков, пересечение пешеходного и велосипедного потоков на перекрестках может быть опасно для всех участников движения. Однако эксперты полагают, что отсутствие разделения — хотя бы разметки — неизбежно будет провоцировать конфликтные ситуации.«Велодорожки не дают возможности пересекать перекрестки, заканчиваясь перед каждым из них. Все обходы остановок сделаны очень плохо: они создают массу конфликтных ситуаций, никак не улучшая жизнь тем, кто пользуется велосипедом. Причем территория вполне позволяла устранить все недочеты. Но проект благоустройства, очевидно, делали люди, которые не видели и не пользовались сами нормальными велодорожками, не знают, как их строить», — отметил специалист фонда «Город.PRO» Владимир Злоказов.Таким образом, по мнению экспертов, реализуемые сегодня в центре Екатеринбурга решения в части велоинфраструктуры крайне далеки от ведущих мировых практик. Хотя ширина тротуаров на пр. Ленина вполне позволяла сделать действительно комфортную среду для всех участников движения.«Современный город должен давать людям возможность ездить на велосипеде. Это показатель определенного качества жизни, когда человек не прикован к автомобилю или общественному транспорту. Но то, что строят у нас в центре, делается явно «для галочки». У гостей из европейских стран, таких как Франция, Нидерланды, Финляндия, где люди ездят на велосипедах, такая «инфраструктура» не вызовет ничего, кроме поднятых бровей и усмешки. Эти люди видели, как должны выглядеть велодорожки. То, что делают у нас — это будто туземцам дали построить космический корабль. Вроде, похоже, но любой инженер только посмеется», — считает Владимир Злоказов.Эксперты сомневаются, что подобные концепции «благоустройства» сыграют положительную роль в формировании имиджа уральской столицы в преддверии крупных международных событий. В результате их реализации Екатеринбург запомнится гостям города не только самым коротким в стране метро, но и нелепыми велодорожками.