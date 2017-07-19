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Объем жилья в стадии строительства в Екатеринбурге во II квартале сократился на 8%
19 июль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Объем жилья в стадии строительства во II квартале 2017 года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Число площадок, на которых не ведутся строительные работы, стабилизировалось. По итогам прошедшего квартала строительство было остановлено на проектах общей площадью около 353 тыс. кв. м.
«К середине 2017 года число башенных кранов, работающих на жилых стройках Екатеринбурга, выросло на 9% к прошлому кварталу (до 93 единиц) и находится на уровне прошлого года. В течение последних месяцев года многие девелоперы перешли к активным строительным работам на новых площадках и продолжили развитие старых проектов», — говорится в исследовании.
Число площадок, на которых не ведутся строительные работы, стабилизировалось. По итогам прошедшего квартала строительство было остановлено на проектах общей площадью около 353 тыс. кв. м.
«К середине 2017 года число башенных кранов, работающих на жилых стройках Екатеринбурга, выросло на 9% к прошлому кварталу (до 93 единиц) и находится на уровне прошлого года. В течение последних месяцев года многие девелоперы перешли к активным строительным работам на новых площадках и продолжили развитие старых проектов», — говорится в исследовании.
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