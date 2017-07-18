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Алексей Учитель снимет фильм про Стрельцова

18 июль 2017 (17:22)

Российский режиссер Алексей Учитель рассказал о съёмках фильма про советского футболиста Эдуарда Стрельцова, выступавшего за московское «Торпедо» и сборную СССР. Об этом сообщает портал «Газета.ру».

«У нас в проекте стоит большой игровой фильм о замечательном и легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове. Криминальная история и пребывание спортсмена в тюрьме? Да, все будет. Надеюсь, в следующем году начнем съемки», — цитирует Учителя «Матч ТВ».

Ранее Учитель назвал «купленными» людей, вывесивших баннер против фильма «Матильда» на матче Суперкубка России по футболу «Локомотив» — «Спартак».

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