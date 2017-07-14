Новости дня

Суд обязал администрацию Сысерти поставить на учет бесхозный газопровод

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Сысертский районный суд обязал администрацию города поставить на учет бесхозную газораспределительную сеть, сообщает прокуратура Свердловской области.



Жители деревни Большое Седельниково обратились в прокуратуру с заявлением о невозможности подключения к газопроводу на территории населенного пункта.



В ходе прокурорской проверки было установлено, что газопровод является бесхозным, поэтому подключиться к нему невозможно.



Решением суда на администрацию Сысертского городского округа была возложена обязанность о постановке на учет газораспределительной сети. Но руководство муниципалитета не согласилось с таким решением, сославшись на то, что это повлечет необоснованные расходы средств местного бюджета на нужды, не являющиеся первостепенными. Апелляция была направлена в Свердловский областной суд.



Суд апелляционной инстанции не удовлетворил иск администрации и оставил решение Сысертского районного суда без изменения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: