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Суд обязал администрацию Сысерти поставить на учет бесхозный газопровод

14 июль 2017 (13:32)

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Сысертский районный суд обязал администрацию города поставить на учет бесхозную газораспределительную сеть, сообщает прокуратура Свердловской области.

Жители деревни Большое Седельниково обратились в прокуратуру с заявлением о невозможности подключения к газопроводу на территории населенного пункта.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что газопровод является бесхозным, поэтому подключиться к нему невозможно.

Решением суда на администрацию Сысертского городского округа была возложена обязанность о постановке на учет газораспределительной сети. Но руководство муниципалитета не согласилось с таким решением, сославшись на то, что это повлечет необоснованные расходы средств местного бюджета на нужды, не являющиеся первостепенными. Апелляция была направлена в Свердловский областной суд.

Суд апелляционной инстанции не удовлетворил иск администрации и оставил решение Сысертского районного суда без изменения.

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