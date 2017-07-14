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На рынке труда Свердловской области в I полугодии на 41% упал спрос на ученых

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. В I полугодии 2017 года на рынке труда Свердловской области существенно упало количество вакансий в тех сферах, в которых клиенты стали более разборчивы и требовательны к бизнесу — наука (на 41%), управление персоналом (на 36%), административный персонал (на 31%). Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.



Также в зону сокращения попали отрасли, в которых происходит автоматизация производства: безопасность (-20%), консультирование (-8%) банки (-4%). Меньше, чем в прошлом полугодии, нужны студенты (-17%). Выросло число вакансий для специалистов автобизнеса, сферы «добыча сырья» и государственной службы.



Немного увеличилось количество вакансий с конкретным указанием уровня заработной платы (в прошлом полугодии 66% вакансий были с указанной зарплатой, в I полугодии 2017 года — 67%).



При этом менеджер по продажам остается самой популярной вакансией в Свердловской области: 43% местных работодателей искали себе именно специалистов. На втором месте по востребованности — «Банки, инвестиции, лизинг» (21%). На третьем месте — «Информационные технологии» (12%).



Общее предложение от работодателей в Свердловской области в I полугодии увеличилось на 1%.



Что касается предложения на рынке труда, то по первой (топовой) позиции ситуация схожа со спросом. Чаще всего свердловчане в I полугодии искали работу в области продаж (18% от всех размещенных резюме в регионе), на втором и третьем месте — подработка в профотрасли «Начало карьеры» (13%) и в сфере «Производство» (8%).



В целом количество резюме в Свердловской области за I полугодие 2017 увеличилось на 3%. Больше всего выросло количество предложений в сфере «Рабочий персонал» (42%), «Государственная служба» (39%), «Спортивные клубы» (37%).



Сейчас в Свердловской области наблюдается умеренный уровень конкуренции: пять человек на одну открытую позицию. Наибольший интерес у соискателей вызывает сфера «Госслужбы» (17,7 кандидата на 1 вакансию), наименьший — сфера «Консультирование» (0,4 резюме на 1 вакансию).

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