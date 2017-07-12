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В Екатеринбурге почти четверть всех квартир в продаже не превышает 33 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. В Екатеринбурге почти четверть от общего числа квартир, выставленных на продажу, не превышает 33 кв. м., следует из данных портала N1.



Самые маленькие и дешевые квартиры — до 20 кв. м можно найти в трех районах города. Больше всего такого жилья на Эльмаше —19%, на Автовокзале —18%, а на Уралмаше — 17%. Как правило, это квартиры-студии в старом жилом фонде.



А большой выбор квартиры чуть попросторнее — до 33 кв. м., на «вторичке» и в новостройках есть сейчас в микрорайонах Уктус, Широкая речка и на Втузгородке.



«Однокомнатные квартиры сейчас очень сильно различаются по площади. Самые маленькие на рынке — от 16 до 33 кв. м. Как правило, большинство семей рассматривают такое жилье как временное и при первой же возможности стараются перебраться в более просторное», — говорит руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.



По данным N1.RU, сейчас на квартиру около 17 кв. м. понадобится 1,4 млн руб. А на квартиру площадью до 30 кв. м. нужно в среднем 2 млн руб. За год самые маленькие квартиры на «вторичке» подешевели в среднем на 4,5%.

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