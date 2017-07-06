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На Среднем Урале из региональной программы капремонта исключили более 500 МКД

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Свердловской области актуализировали программу капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) до 2044 года. Как сообщили в департаменте информполитики губернатора региона, из документа исключили 508 домов и добавили 91 новостройку.



По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, из программы исключили дома, ремонт которых признан нецелесообразным. Это ветхие и аварийные дома, а также жилые строения с низкой степенью благоустройства. Список сформирован на основе предложений органов местного самоуправления и результатов экспертизы, проведенной региональным фондом капремонта.



Сокращение программы капремонта коснулось практически всех муниципалитетов региона. Больше всего домов — 264 МКД — исключили в Восточном управленческом округе. На втором месте — Екатеринбург с 72 объектами. В Горнозаводском управленческом округе таких объектов насчитывается 54, в Северном — 34, в Западном — 37, в Южном — 47. В дальнейшем указанные объекты планируется перевести в программу расселения аварийного жилья.



Кроме того, в программу капремонта включили 91 новостройку. Это дома, введенные в эксплуатацию после августа 2016 года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Верхней Пышме, Первоуральске, Талице, Камышлове, Дружининском сельском поселении и ряде других территорий. Взносы по ним, согласно действующему законодательству, начнут собирать по истечении трех лет.



В итоге новая редакция региональной программы капремонта до 2044 года включает 27 968 многоквартирных домов общей площадью более 85 млн кв. м. Прогнозная стоимость работ по ним, с учетом действующего взноса на капремонт в размере 9 руб. 1 кв. м., составит около 320 млрд руб.

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