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В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. В четверг, 6 июля, местами во второй половине ночи и днем на западе региона ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



«Комплекс опасных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Специалисты МЧС России предупреждают, что ливневые дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках. Местным властям необходимо оказать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС об угрозе возможных подтоплений», — говорится в сообщении.



В ведомстве рекомендуют переждать шквалистый ветер внутри помещений, а на улице не стоять рядом с рекламными конструкциями, деревьями, под балконами.

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