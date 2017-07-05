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В I полугодии доходы бюджета Свердловской области выросли на 10,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Свердловской области выросли на 10,7 млрд руб. относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона со ссылкой на данные минфина.



Увеличение налоговых поступлений обеспечено положительными результатами работы предприятий в I полугодии, ростом зарплаты, вводом новых мощностей, поясняют в министерстве финансов региона.



Поступления по налогу на прибыль организаций в I полугодии составили 37,5 млрд руб., это на 7,2 млрд руб. больше, чем в прошлом году. По налогу на имущество организаций поступило 13,7 млрд руб., это на 1,8 млрд выше уровня прошлого года.



По налогу на доходы физических лиц в региональную казну поступило 28 млрд руб. Рост к аналогичному периоду 2016 года составил 1,9 млрд руб. По налогу для предпринимателей, принимающих упрощенную систему налогообложения, поступления выросли на 0,7 млрд руб., до 4,9 млрд руб.



По неналоговым доходам в областной бюджет за I полугодие 2017 года поступления составили 1,9 млрд руб., что на 90 млн руб. выше аналогичного периода 2016 года.



По оперативным данным, за I полугодие 2017 года доходы областного бюджета составили 103 млрд руб. или 52,8% от утвержденного годового прогноза. Из них налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 94,9 млрд руб. или 53,6% утвержденного годового прогноза. Еще 105,5 млн руб. региональная казна получила за счет размещения временно свободных средств бюджета на депозитах в банках.

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