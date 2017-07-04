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Гособвинение запросило 3,5 года лишения свободы первому заместителю главы Сысерти
4 июль 2017 (14:07)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Государственный обвинитель попросила назначить первому заместителю главы Сысертского городского округа Константину Сурину, обвиняемому в превышении должностных полномочий, 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, с января по сентябрь 2013 года К. Сурин, занимая должность главы Кашинской сельской администрации, документально оформил подложные выписки из похозяйственных книг, содержащие заведомо недостоверную информацию о наличии у нескольких граждан права на различные земельные участки. В числе данных граждан оказались родственник чиновника и ряд знакомых ему лиц.
На основании подложных выписок указанные граждане оформили право собственности на ряд земельных участков, расположенных на территории Сысертского городского округа. В результате противоправных действий муниципальному образованию «Сысертский городской округ» был причинен ущерб на общую сумму порядка 17 млн руб.
Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, с января по сентябрь 2013 года К. Сурин, занимая должность главы Кашинской сельской администрации, документально оформил подложные выписки из похозяйственных книг, содержащие заведомо недостоверную информацию о наличии у нескольких граждан права на различные земельные участки. В числе данных граждан оказались родственник чиновника и ряд знакомых ему лиц.
На основании подложных выписок указанные граждане оформили право собственности на ряд земельных участков, расположенных на территории Сысертского городского округа. В результате противоправных действий муниципальному образованию «Сысертский городской округ» был причинен ущерб на общую сумму порядка 17 млн руб.
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