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Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге снизились на 13,6% к своему пику в феврале 2015 года

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. За последние 4 недели средняя цена предложения 1 кв. м. общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, снизилась на 0,1% и составила 66 тыс. 295 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости.



Относительно пикового показателя в феврале 2015 года цены снизились на 13,6%.



За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 2,9%, а с начала года выросло на 3,6%. Объем предложения медленно сокращается на протяжении последнего месяца. Но пока эти изменения не привели к заметному изменению рыночного баланса. Квартир на рынке по-прежнему много. В настоящий момент в базе данных УПН выставляется около 10 тыс. 460 квартир и около 1 тыс. 880 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается еще около 900 квартир. Объем предложения на рынке новостроек превышает 17 тыс. квартир.



Среди отдельных территориальных сегментов наиболее заметное снижение цен (на 0,4%) за последние 4 недели фиксировалось в третьем ценовом поясе. Здесь цена 1 кв. м. составила 55 тыс. 514 руб. В центре отмечается повышение цен на 1,6% — до 94 тыс. 089 руб. за кв. м. В районах первого пояса цены не изменились, а во втором снизились на 0,3%. На окраинах города зафиксировано повышение на 2,2% — до 48 611 руб. за кв. м.



Среди объектов различных размеров наиболее значительное снижение цен за указанный период продемонстрировали трехкомнатные квартиры, средняя цена на которые опустилась на 0,3% до 65 тыс. 447 руб. за кв. м. Цены на двухкомнатные квартиры практически не изменились (64 тыс. 754 руб. за кв. м.). Цены на однокомнатные квартиры опустились на 0,1% — до 70 тыс. 894 руб. за кв. м. Общий уровень цен на квартиры с четырьмя и более комнатами достиг отметки 68 тыс. 408, увеличившись на 2,4%.



«Активность покупателей на рынке остается стабильной. Текущая корректировка цен обусловлена в первую очередь избыточным предложением. В условиях высокой конкуренции продавцы вынуждены снижать цены как в процессе экспозиции, так и в процессе торга», — отмечают аналитики УПН.



Цены на комнаты в коммунальных квартирах продолжают падать высокими темпами. За последние 4 недели они снизилась на 0,8% — до 62 тыс. 005 руб. Этот сегмент продолжает искать ценовой уровень, который позволит ему стать привлекательным в конкуренции за покупателей с ограниченным бюджетом.



Средний срок экспозиции медленно снижается и на текущий момент составляет 139 дней. При этом продавцы, которые реально оценивают текущую рыночную ситуацию, имеют возможность продать квартиру за 2-3 месяца.

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