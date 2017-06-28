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Росстат: следующая перепись населения будет стоить 50 млрд рублей

Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Суринов сообщил о готовности к проведению следующей переписи населения, вопрос состоит в финансировании — требуется 50 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».



«В закон внесены изменения, теперь мы имеем право собирать данные с помощью интернета, использовать электронные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос в финансировании. Надеюсь, что в июле должно как-то разрешиться. Я надеюсь, разрешится в пользу переписи населения, потому что мы должны ее проводить не реже, чем раз в 10 лет», — сказал А.Суринов.



Он также отметил, что методология переписи будет зависеть от объемов финансирования.



По его словам, Росстат не планирует вносить серьезных изменений в переписной лист, который использовался при проведении переписи населения в 2010 году.



Следующая всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году.

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