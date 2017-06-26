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На автомобильном заводе «Урал» выявлены нарушения требований промышленной безопасности
26 июнь 2017 (15:32)
УрБК, Челябинск, 26.06.2017. Комиссия Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявила ряд нарушений требований промышленной безопасности в АО «Автомобильный завод «Урал» (г. Миасс). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, на предприятии не создана служба контроля взрывобезопасности металлолома и не назначен ответственный специалист по контролю; организация не осуществляет контроль наличия и исправности средств измерения (на период поверки не устанавливаются исправные средства контроля на дуговых электропечах). Кроме того, вентиляционная труба от электропечи ДСП-3М2 выполнена ниже уровня фонарей, что не соответствует проектной документации; бункер литейного двора корпуса № 2 для хранения шихтовых материалов находится в неудовлетворительном состоянии (разрушение слоя бетона закромов с оголением рабочей арматуры каркаса бункера).
По итогам проверки был составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений. На юридическое лицо АО «Автомобильный завод «Урал» оформлен административный протокол по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.
В частности, на предприятии не создана служба контроля взрывобезопасности металлолома и не назначен ответственный специалист по контролю; организация не осуществляет контроль наличия и исправности средств измерения (на период поверки не устанавливаются исправные средства контроля на дуговых электропечах). Кроме того, вентиляционная труба от электропечи ДСП-3М2 выполнена ниже уровня фонарей, что не соответствует проектной документации; бункер литейного двора корпуса № 2 для хранения шихтовых материалов находится в неудовлетворительном состоянии (разрушение слоя бетона закромов с оголением рабочей арматуры каркаса бункера).
По итогам проверки был составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений. На юридическое лицо АО «Автомобильный завод «Урал» оформлен административный протокол по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.
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