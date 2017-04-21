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В III квартале 2017 года Асбест направит заявку на получение статуса ТОРа

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. В III квартале 2017 года будет направлена заявка на создание в Асбесте территории опережающего развития (ТОР). Об этом на выездном совещании сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, передает департамент информационной политики губернатора региона.



Сейчас муниципалитет занимается подготовкой пакета документов, необходимых Минэкономразвития РФ при рассмотрении заявки субъекта.



«В Асбесте перед местной администрацией сейчас стоит задача проработать вопросы, связанные с инфраструктурой. Здесь необходимо провести ревизию земель сельхозназначения, определиться с территорией, предназначенной для создания индустриального парка, и проработать возможности техприсоединений потенциальных резидентов», —говорится в сообщении.



Как отметил Дмитрий Нисковских, Евгений Куйвашев поручил сконцентрироваться на решении проблем моногородов, чтобы привлечь в экономику средства федерального Фонда развития моногородов, и дать территориям новые возможности.



«Открытие новых производств в Асбесте позволит к концу 2018 года привлечь в основной капитал предприятий 2,2 млрд руб. инвестиций и повысить доходную часть городского бюджета. К концу 2018 года в городе должно появиться 1 тыс. 162 рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия — «Ураласбест». Общий объём средств, необходимых для реализации мероприятий программы развития Асбеста до 2025 года, составляет 7,6 млрд руб., из которых из областного бюджета будет привлечено 543 млн, из местного бюджета — 96,5 млн, на внебюджетные источники приходится 6,97 млрд руб.», — сообщили в департаменте.



ТОР будет ориентирован на 8 видов экономической деятельности. Одна из возможных специализаций — это добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, металлургическое и неметаллическое минеральное производство.



Важное для Асбеста направление — открытие частного индустриального парка, основу которого составят проекты, связанные с переработкой золошлаковых материалов Рефтинской ГРЭС, а также смежные технологии с использованием вторичного сырья предприятий горной и металлургической отраслей. По данным управляющей компании, концепция индустриального парка позволит создать в Асбесте и поселке Рефтинском 350-400 новых рабочих мест. Якорными резидентами парка станут пять компаний: НИИпроектасбест, Гранула, УралНИПИнефть, СпецЦементСервис, Тетра. Объем инвестиций составит 485 млн руб.

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