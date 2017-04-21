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На строительство индустриального парка в Заречном выделят почти 28 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. На строительство муниципального индустриального парка в Заречном выделят 8,4 млн руб. из федерального бюджета и 19,3 млн руб. из регионального. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



«Этот проект признан победителем федерального конкурсного отбора. Как пояснили в региональном Мининвесте, средства федерального бюджета предоставляются в соответствии с заключенным 27 февраля соглашением между Минэкономразвития России и правительством Свердловской области. Общая площадь парка составит 13 га. Его первая очередь (6 га) уже находится в стадии готовности — обеспечена сетевой инфраструктурой и может принимать резидентов», — говорится в сообщении.



«Проект реализуется для поддержки малого бизнеса по поручению Евгения Куйвашева. Есть концепция создания в Заречном большого Муранитного парка и ее реализация будет зависеть от того, насколько востребованными окажутся готовящиеся сейчас в Заречном промышленные площади. Если спрос будет высоким, если площади будут заполнены резидентами, которые начнут своё производство, мы будем обсуждать дальнейшее развитие площадки», — заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.



Напомним, создание индустриальных парков является одним из приоритетов развития экономики Свердловской области. В настоящее время у нас функционируют шесть частных индустриальных парков: «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», «Уралмаш» и «Уралхиммаш» (Екатеринбург), «Химический парк «Тагил» (Нижний Тагил), «Березовский» (Березовский городской округ), «Синарский» (Каменск-Уральский). Большинство из них это «браунфилд» — проекты, реализуемые на базе уже существующих производств.



Также в Свердловской области осуществляется создание индустриальных парков с государственным участием: «Богословский» (Краснотурьинск), «Новосвердловский» (Екатеринбург), «Новоуральский» (Новоуральск), также индустриальный парк в Заречном.

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