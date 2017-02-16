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Задолженность по зарплате в РФ увеличилась на 18,6%

УрБК, Москва, 16.02.2017. На 1 февраля 2017 года суммарная задолженность по зарплате в РФ увеличилась на 507 млн руб. (+18,6%) по сравнению с показателем на 1 января 2017 года и составила 3,232 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Просроченная задолженность по заработной плате на 1 февраля составила 3,21 млрд руб., или 99,5% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 января 2017 года она увеличилась на 4,9 млрд руб. (+18,2%).

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