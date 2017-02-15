Анонсы

Коротко о событиях дня

В 12.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится круглый стол, посвященный мерам обеспечения экологической безопасности на промышленных предприятиях, а также программам, направленным на заботу о здоровье жителей населенных пунктов. В мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, заместитель начальника Департамента Росприроднадзора по УрФО Любовь Фадеева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, кандидат экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ Галина Пахальчак, заместитель директора, главный эколог ОАО «СУМЗ» (Ревда) Марина Сычева, начальник управления охраны окружающей среды — главный эколог АО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма) Любовь Гутникова, директор управления охраны труда, экологии и промышленной безопасности ООО «Русская медная компания» Наталья Гончар, экс-ректор, проректор по трансферу технологий университета Палацкого (Чехия) Мирослав Машлан, координатор по трансферу технологий и материалов Университета Палацкого Михаил Косовский, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов» и председатель совета директоров ЗАО «Зеленая Долина» Юлия Корнеева.

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