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Украина отказалась закупать российскую электроэнергию

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Киев не планирует закупать электроэнергию из России. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV после того, как назвал поставки из России единственной альтернативой углю из Донбасса, передает ТАСС.



«Я убежден, что импорт электроэнергии из России не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас. И мы будем делать все, чтобы отказаться от этой позиции», — отметил Насалик.



13 февраля глава Минэнерго сообщил, что приемлемыми вариантами поставкам антрацитового угля из Донбасса являются прямой импорт электроэнергии из России или поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций. Он также назвал невыполнимыми рассматриваемые ранее планы импорта угля из ЮАР, поскольку продукция уже «законтрактована другими компаниями вплоть до апреля текущего года».

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