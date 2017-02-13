Новости дня
Число безработных в России за неделю выросло на 1%
13 февраль 2017 (16:34)
УрБК, Москва, 13.02.2017. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1% за неделю с 1 по 8 февраля и составила 907 тыс. 958 человек. Об этом свидетельствуют данные Минтруда России.
Рост численности безработных граждан отмечается в 72 регионах, в том числе в Ненецком автономном округе, Сахалинской области, республиках Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия), Чувашия, Камчатском крае, Еврейской автономной области. Снижение численности безработных граждан произошло в 11 регионах — Кировской, Тульской, Белгородской, Рязанской, Брянской, Ярославской, Ивановской, Курской областях, республиках Ингушетия, Дагестан, Калмыкия. В Чеченской Республике и Пензенской области численность безработных не изменилась.
«По состоянию на 8 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц», — добавляется в сообщении.
Рост численности безработных граждан отмечается в 72 регионах, в том числе в Ненецком автономном округе, Сахалинской области, республиках Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия), Чувашия, Камчатском крае, Еврейской автономной области. Снижение численности безработных граждан произошло в 11 регионах — Кировской, Тульской, Белгородской, Рязанской, Брянской, Ярославской, Ивановской, Курской областях, республиках Ингушетия, Дагестан, Калмыкия. В Чеченской Республике и Пензенской области численность безработных не изменилась.
«По состоянию на 8 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц», — добавляется в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальная численность безработных в России за неделю выросла на 0,6%
- Число зарегистрированных безработных в России за неделю выросло на 0,9%
- Количество безработных в РФ превысило 985 тысяч человек
- В Тюменской и Курганской областях зарегистрирован рост численности безработных
- За неделю численность безработных в России увеличилась на 0,9%
Loading...