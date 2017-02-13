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Число безработных в России за неделю выросло на 1%

УрБК, Москва, 13.02.2017. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1% за неделю с 1 по 8 февраля и составила 907 тыс. 958 человек. Об этом свидетельствуют данные Минтруда России.



Рост численности безработных граждан отмечается в 72 регионах, в том числе в Ненецком автономном округе, Сахалинской области, республиках Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия), Чувашия, Камчатском крае, Еврейской автономной области. Снижение численности безработных граждан произошло в 11 регионах — Кировской, Тульской, Белгородской, Рязанской, Брянской, Ярославской, Ивановской, Курской областях, республиках Ингушетия, Дагестан, Калмыкия. В Чеченской Республике и Пензенской области численность безработных не изменилась.



«По состоянию на 8 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц», — добавляется в сообщении.

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