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Первые «трещины» нового закона о туризме
13 февраль 2017 (14:26)
Свердловский турбизнес начал испытывать на себе первые результаты вступления в силу поправок в закон о туризме. По идее законодателей, изменения были направлены на защиту прав потребителей и упорядочение рынка. Однако на сегодняшний день и туроператоры, и турагентства, и сами граждане, желающие отдохнуть за рубежом, не понимают, как им действовать, чтобы остаться в правовом поле и не понести глобальных финансовых потерь.
Напомним, поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» вступили в силу с 1 января 2017 года. Согласно документу, взносы в резервный фонд (ранее — компенсационный фонд) и фонд персональной ответственности должны были быть уплачены туроператорами до 31 января 2017 года. Компании, не сделавшие этого, подлежали исключению из реестра организаций, имеющих право работать на зарубежных направлениях.
По данным Ростуризма, в настоящее время общее количество туроператоров, продливших свое членство в ассоциации «Турпомощь» и создавших фонды персональной ответственности, составляет 584 компании. При этом 20 организаций направили в ассоциацию заявления о выходе из ее состава, еще ряд компаний, ранее работавших в сфере выездного туризма, вошли в реестр как операторы по внутреннему рынку или создали новые юридические лица, чтобы уменьшить себе размер взносов.
«Вопрос с юрлицами остается крайне запутанным. Те, кто сейчас в реестре только как операторы по России, имеют обязательства перед туристами по зарубежным направлениям с глубиной продаж до осени. Многие открыли новые ООО, чтобы сэкономить деньги. И теперь люди не понимают, что договор у них с одной компанией, средства при покупке тура они зачастую перечисляют в другую. Как в этом разобраться рядовому потребителю, и кто понесет ответственность, если турист не вылетит к месту отдыха или вылетит не вовремя, совершенно непонятно», — рассказал общественный уполномоченный по защите прав туристов Свердловской области Вадим Винер.
Следующий сложный вопрос касается взаимоотношений туроператоров и турагентств. Ряд проблем здесь возникает из-за обязанности туроператоров до середины апреля 2017 года пополнить объем своих фондов в «Турпомощи».
«Сегодня многие сделали минимальные взносы в ассоциацию в размере 100 тыс. руб. при нулевом балансе. В апреле они будут обязаны внести средства в размере 1% от общей цены турпродукта за прошлый год, а если не хотят платить еще и за продление фингарантий, то 7%. Понятно, что все хотят схитрить и не делать страховки. Однако таким образом старый механизм защиты туриста будет разрушен, а работоспособность нового пока сомнительна», — полагает Вадим Винер.
Кроме того, из-за недостаточной прозрачности формулировок нового закона возникают проблемы при получении агентствами доверенностей на продажу операторских туров.
«Каждый прочитал закон по-своему. Некоторые операторы говорят, что мы должны заключать с клиентом только их договор. А для этого нужно у операторской компании подтвердить заявку на тур. Приходится заключать с клиентом некое свое, предварительное соглашение, бронировать тур и брать за него аванс, а потом подтверждать эту заявку у туроператора и заключать с туристом новый договор уже от его имени. Учитывая, что я сотрудничаю примерно с сотней компаний, объем работы получается просто колоссальный», — пояснила директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.
При этом рентабельность агентского бизнеса в связи с законодательными изменениями еще более снизилась. Так, ряд туроператоров в целях экономии сократил агентствам комиссию за реализацию их турпродукта.
«Нагрузка на туроператоров сегодня значительно возросла, многим она непосильна при сегодняшней рентабельности. Поэтому одни компании уходят с рынка, другие снижают комиссию турагентствам на 3-4%, чтобы наполнить фонды «Турпомощи», — отметила директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.
Между тем для многих турагентов такая мера означает крайнее снижение маржинальности и ведет к уходу с рынка. Для туроператоров она может обернуться потерей агентских продаж.
«Если раньше мы получали 10% и имели некоторую степень свободы, то теперь Sunmar дает только 6%, «Библио Глобус» — 7%. Получается, что если к нам обратился клиент и расплатился картой, предполагающей списание еще 2% по какой-либо программе, а валютный курс незначительно изменился, мы можем вообще ничего на этом туре не заработать. Поэтому мы стараемся на тех направлениях, где есть хоть какая-то конкуренция, сотрудничать с теми операторами, которые комиссию не снижают», — рассказала Ольга Свечкова.
Таким образом, для всех участников турбизнеса сегодня новый закон о туризме стал значительной нагрузкой. Многие организации уходят с рынка или прибегают к использованию различных схем, позволяющих сэкономить. При этом эксперты отмечают, что говорить о повышении защищенности туристов тоже пока сложно, поскольку рынок стал еще более далек от прозрачности. Впрочем, аналитики отрасли надеются, что закон будет доработан уже в ближайшее время, в том числе в процессе судебной практики.
Напомним, поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» вступили в силу с 1 января 2017 года. Согласно документу, взносы в резервный фонд (ранее — компенсационный фонд) и фонд персональной ответственности должны были быть уплачены туроператорами до 31 января 2017 года. Компании, не сделавшие этого, подлежали исключению из реестра организаций, имеющих право работать на зарубежных направлениях.
По данным Ростуризма, в настоящее время общее количество туроператоров, продливших свое членство в ассоциации «Турпомощь» и создавших фонды персональной ответственности, составляет 584 компании. При этом 20 организаций направили в ассоциацию заявления о выходе из ее состава, еще ряд компаний, ранее работавших в сфере выездного туризма, вошли в реестр как операторы по внутреннему рынку или создали новые юридические лица, чтобы уменьшить себе размер взносов.
«Вопрос с юрлицами остается крайне запутанным. Те, кто сейчас в реестре только как операторы по России, имеют обязательства перед туристами по зарубежным направлениям с глубиной продаж до осени. Многие открыли новые ООО, чтобы сэкономить деньги. И теперь люди не понимают, что договор у них с одной компанией, средства при покупке тура они зачастую перечисляют в другую. Как в этом разобраться рядовому потребителю, и кто понесет ответственность, если турист не вылетит к месту отдыха или вылетит не вовремя, совершенно непонятно», — рассказал общественный уполномоченный по защите прав туристов Свердловской области Вадим Винер.
Следующий сложный вопрос касается взаимоотношений туроператоров и турагентств. Ряд проблем здесь возникает из-за обязанности туроператоров до середины апреля 2017 года пополнить объем своих фондов в «Турпомощи».
«Сегодня многие сделали минимальные взносы в ассоциацию в размере 100 тыс. руб. при нулевом балансе. В апреле они будут обязаны внести средства в размере 1% от общей цены турпродукта за прошлый год, а если не хотят платить еще и за продление фингарантий, то 7%. Понятно, что все хотят схитрить и не делать страховки. Однако таким образом старый механизм защиты туриста будет разрушен, а работоспособность нового пока сомнительна», — полагает Вадим Винер.
Кроме того, из-за недостаточной прозрачности формулировок нового закона возникают проблемы при получении агентствами доверенностей на продажу операторских туров.
«Каждый прочитал закон по-своему. Некоторые операторы говорят, что мы должны заключать с клиентом только их договор. А для этого нужно у операторской компании подтвердить заявку на тур. Приходится заключать с клиентом некое свое, предварительное соглашение, бронировать тур и брать за него аванс, а потом подтверждать эту заявку у туроператора и заключать с туристом новый договор уже от его имени. Учитывая, что я сотрудничаю примерно с сотней компаний, объем работы получается просто колоссальный», — пояснила директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.
При этом рентабельность агентского бизнеса в связи с законодательными изменениями еще более снизилась. Так, ряд туроператоров в целях экономии сократил агентствам комиссию за реализацию их турпродукта.
«Нагрузка на туроператоров сегодня значительно возросла, многим она непосильна при сегодняшней рентабельности. Поэтому одни компании уходят с рынка, другие снижают комиссию турагентствам на 3-4%, чтобы наполнить фонды «Турпомощи», — отметила директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.
Между тем для многих турагентов такая мера означает крайнее снижение маржинальности и ведет к уходу с рынка. Для туроператоров она может обернуться потерей агентских продаж.
«Если раньше мы получали 10% и имели некоторую степень свободы, то теперь Sunmar дает только 6%, «Библио Глобус» — 7%. Получается, что если к нам обратился клиент и расплатился картой, предполагающей списание еще 2% по какой-либо программе, а валютный курс незначительно изменился, мы можем вообще ничего на этом туре не заработать. Поэтому мы стараемся на тех направлениях, где есть хоть какая-то конкуренция, сотрудничать с теми операторами, которые комиссию не снижают», — рассказала Ольга Свечкова.
Таким образом, для всех участников турбизнеса сегодня новый закон о туризме стал значительной нагрузкой. Многие организации уходят с рынка или прибегают к использованию различных схем, позволяющих сэкономить. При этом эксперты отмечают, что говорить о повышении защищенности туристов тоже пока сложно, поскольку рынок стал еще более далек от прозрачности. Впрочем, аналитики отрасли надеются, что закон будет доработан уже в ближайшее время, в том числе в процессе судебной практики.
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