Первые «трещины» нового закона о туризме

Свердловский турбизнес начал испытывать на себе первые результаты вступления в силу поправок в закон о туризме. По идее законодателей, изменения были направлены на защиту прав потребителей и упорядочение рынка. Однако на сегодняшний день и туроператоры, и турагентства, и сами граждане, желающие отдохнуть за рубежом, не понимают, как им действовать, чтобы остаться в правовом поле и не понести глобальных финансовых потерь.Напомним, поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» вступили в силу с 1 января 2017 года. Согласно документу, взносы в резервный фонд (ранее — компенсационный фонд) и фонд персональной ответственности должны были быть уплачены туроператорами до 31 января 2017 года. Компании, не сделавшие этого, подлежали исключению из реестра организаций, имеющих право работать на зарубежных направлениях.По данным Ростуризма, в настоящее время общее количество туроператоров, продливших свое членство в ассоциации «Турпомощь» и создавших фонды персональной ответственности, составляет 584 компании. При этом 20 организаций направили в ассоциацию заявления о выходе из ее состава, еще ряд компаний, ранее работавших в сфере выездного туризма, вошли в реестр как операторы по внутреннему рынку или создали новые юридические лица, чтобы уменьшить себе размер взносов.«Вопрос с юрлицами остается крайне запутанным. Те, кто сейчас в реестре только как операторы по России, имеют обязательства перед туристами по зарубежным направлениям с глубиной продаж до осени. Многие открыли новые ООО, чтобы сэкономить деньги. И теперь люди не понимают, что договор у них с одной компанией, средства при покупке тура они зачастую перечисляют в другую. Как в этом разобраться рядовому потребителю, и кто понесет ответственность, если турист не вылетит к месту отдыха или вылетит не вовремя, совершенно непонятно», — рассказал общественный уполномоченный по защите прав туристов Свердловской области Вадим Винер.Следующий сложный вопрос касается взаимоотношений туроператоров и турагентств. Ряд проблем здесь возникает из-за обязанности туроператоров до середины апреля 2017 года пополнить объем своих фондов в «Турпомощи».«Сегодня многие сделали минимальные взносы в ассоциацию в размере 100 тыс. руб. при нулевом балансе. В апреле они будут обязаны внести средства в размере 1% от общей цены турпродукта за прошлый год, а если не хотят платить еще и за продление фингарантий, то 7%. Понятно, что все хотят схитрить и не делать страховки. Однако таким образом старый механизм защиты туриста будет разрушен, а работоспособность нового пока сомнительна», — полагает Вадим Винер.Кроме того, из-за недостаточной прозрачности формулировок нового закона возникают проблемы при получении агентствами доверенностей на продажу операторских туров.«Каждый прочитал закон по-своему. Некоторые операторы говорят, что мы должны заключать с клиентом только их договор. А для этого нужно у операторской компании подтвердить заявку на тур. Приходится заключать с клиентом некое свое, предварительное соглашение, бронировать тур и брать за него аванс, а потом подтверждать эту заявку у туроператора и заключать с туристом новый договор уже от его имени. Учитывая, что я сотрудничаю примерно с сотней компаний, объем работы получается просто колоссальный», — пояснила директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.При этом рентабельность агентского бизнеса в связи с законодательными изменениями еще более снизилась. Так, ряд туроператоров в целях экономии сократил агентствам комиссию за реализацию их турпродукта.«Нагрузка на туроператоров сегодня значительно возросла, многим она непосильна при сегодняшней рентабельности. Поэтому одни компании уходят с рынка, другие снижают комиссию турагентствам на 3-4%, чтобы наполнить фонды «Турпомощи», — отметила директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.Между тем для многих турагентов такая мера означает крайнее снижение маржинальности и ведет к уходу с рынка. Для туроператоров она может обернуться потерей агентских продаж.«Если раньше мы получали 10% и имели некоторую степень свободы, то теперь Sunmar дает только 6%, «Библио Глобус» — 7%. Получается, что если к нам обратился клиент и расплатился картой, предполагающей списание еще 2% по какой-либо программе, а валютный курс незначительно изменился, мы можем вообще ничего на этом туре не заработать. Поэтому мы стараемся на тех направлениях, где есть хоть какая-то конкуренция, сотрудничать с теми операторами, которые комиссию не снижают», — рассказала Ольга Свечкова.Таким образом, для всех участников турбизнеса сегодня новый закон о туризме стал значительной нагрузкой. Многие организации уходят с рынка или прибегают к использованию различных схем, позволяющих сэкономить. При этом эксперты отмечают, что говорить о повышении защищенности туристов тоже пока сложно, поскольку рынок стал еще более далек от прозрачности. Впрочем, аналитики отрасли надеются, что закон будет доработан уже в ближайшее время, в том числе в процессе судебной практики.