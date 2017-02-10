Платная медицина: затишье перед бурей

В Свердловской области частная медицина оказалась в состоянии своеобразного анабиоза. Клиентопотоки не меняются годами, а доля, которую занимают на рынке коммерческие клиники, оказывается ниже, чем в соседних регионах. Эксперты объясняют такое положение тем, что контингент пациентов платных клиник давно устоялся, а основную конкуренцию для частных клиник на Среднем Урале представляют не коллеги, а государственные медицинские учреждения.За последние годы в сфере медицины, как частной, так и государственной, не произошло существенных изменений, которые могли бы привести к изменениям пациентопотока. Как отмечают эксперты, даже сокращение реальных доходов населения не оказало существенного изменения на показатель.По словам президента Ассоциации медицинских страховщиков «Территория» Максима Стародубцева, основная категория пациентов платных клиник — работающие люди с несерьезными проблемами, которым частная медицина позволяет сэкономить время, а значит, и деньги.«Работающему населению, конечно, гораздо удобнее обращаться в платные клиники, потому что это банальная экономия времени, которая выливается в экономию финансов. Обращаясь в обычную поликлинику, человек больше теряет в деньгах, которые мог бы заработать, если бы находился на рабочем месте. Поэтому у частной медицины основная ниша — это поликлиническая диагностика по несложным заболеваниям, где можно получить быстрый ответ», — рассказал он УрБК.В минздраве Свердловской области также подчеркивают, что пациентам частных клиник доступен лишь ограниченный спектр услуг. При этом, по данным ведомства, за последние годы в регионе не закрылось ни одной частной клиники.«С моей точки зрения, тот контингент людей, который пользовался платной медициной, так и пользуется, как и в случае с государственной. Какой-то революции в пациентопотоках тут нет. Но не стоит забывать, что частная медицина — это совершенно узкое направление. Она не занимается высокотехнологичной помощью, сложными операциями, трансплантациями и прочим. Поэтому здесь априори какого-то изменения потоков быть не может. Как кардиохирургические операции делали в государственных клиниках, так их и будут делать», — прокомментировал официальный представитель регионального министерства Константин Шестаков.Директор по стратегическому развитию Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье» Артур Воробьев отмечает, что в последнее время у пациентов повысились требования к качеству медицинских услуг. Кроме того, клиенты стали более тщательно планировать свои траты в платных клиниках.«Существенных изменений в количестве пациентов, в размере среднего чека или стоимости пользующихся спросом услуг за последние годы нет. Но вместе с тем сохраняется тенденция, о которой мы говорили в прошлом году: люди стали более требовательны к качеству медицинских услуг, более скрупулезно считают свой бюджет на медицину, отказываются от дорогостоящих или неочевидно нужных медицинских услуг. Прежде всего, отказываются от больших и сложных операций, которые раньше пациенты могли позволить себе сделать за свой счет. Теперь они ищут другие способы получить необходимые услуги, в том числе по программам ОМС и высокотехнологичным видам медицинской помощи. Раньше человек мог прийти, заказать полное обследование и сказать: «Мне без разницы, сколько это стоит». Теперь люди смотрят, что можно убрать, а что оставить. Скажем, пытаются оптимизировать свой бюджет на медицинские услуги», — пояснил он.Развитие платных услуг в государственных медучреждениях, в том числе за счет дополнительного медицинского страхования привело к тому, что Екатеринбург уступил соседним крупным городам по доле присутствия частных клиник, отмечает Максим Стародубцев. В результате платные медучреждения конкурируют не столько между собой, сколько с бюджетными.«Следует отметить, что Екатеринбург уступает своим соседям по объему рынка, который занимают платные клиники. Во многом это обусловлено тем, что, в принципе, неплохо работает государственная медицинская помощь, в том числе платная — за счет добровольного медицинского страхования, либо прямых договоров. Поэтому сильно конкурентным назвать рынок платных медицинских услуг в Екатеринбурге, наверное, нельзя. То есть наибольшую конкуренцию для частных клиник представляют не столько коллеги, сколько государственная медицина. По большому счету в такой высокотехнологичной и стационарной медицинской помощи вне государства равных нет. Лишь небольшое количество частных клиник предоставляют услуги, аналогичные государственным», — поясняет он.Вместе с тем медицина — одна из немногих сфер, которая не испытывает рецессии в условиях экономической нестабильности. По данным Свердловскстата, в 2016 году объем платных медицинских услуг в регионе вырос на 4,3% относительно предыдущего периода и практически достиг 26 млрд руб. в номинальном выражении.Сопоставляя данные по рынку платной медицины с другими отраслями экономики, можно сказать, что способность граждан не урезать расходы на медицинские услуги при падающих доходах была обусловлена как раз сокращением трат по другим категориям. Люди перестали покупать автомобили, квартиры, стали тратить меньше денег на развлечения и уход за собой. В результате к началу 2017 года расходы населения оказались и так максимально оптимизированы. Однако предпосылок для восстановления доходов не предвидится еще год-два, а значит следующей категорией, траты на которую начнет урезать население, будут медицинские услуги. Таким образом, 2016 год, который не принес ощутимых изменений на рынке частной медицины Свердловской области, впоследствии еще может показаться удачным для представителей сферы, а резкий отток клиентов — сокрушительным для отрасли.